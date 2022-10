Medios sociales: La función de editar 'tuits' llega los usuarios de Twitter Blue de Canadá, Australia y Nueva Zelanda

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter ha anunciado que la opción que permite editar publicaciones ya está disponible en algunas cuentas de usuarios de su servicio de suscripción Twitter Blue, concretamente, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La compañía tecnológica anunció a principios de septiembre el inicio de las pruebas internas del botón de editar y, hace unos días, compartió su primer 'tuit' editado en esta modalidad de pago, momento en que aseguró que solo se trataba de una prueba de funcionamiento.

Gracias a esta opción, el 'tuit' incluirá el icono de un lápiz junto a la hora de publicación y la indicación de 'última edición'. Al hacer clic sobre ella, se despliega un historial en el que se detallan los cambios realizados.

Ahora, Twitter ha indicado que, tras llevar a cabo estas pruebas, la edición de publicaciones se está implementando para los suscriptores de Twitter Blue en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand! US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I ? Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022

Se espera que esta función llegue próximamente a otros países aunque, por el momento, la compañía solo ha indicado que estará "próximamente" al alcance de los usuarios de esta modalidad en Estados Unidos.

Cabe recordar que, una vez llegue este botón a las diferentes regiones, los miembros de Twitter Blue podrán realizar cambios hasta en cinco ocasiones en su publicación dentro de un tiempo de 30 minutos.

