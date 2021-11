Medios sociales: Clubhouse introduce las transcripciones a texto en directo para iOS

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La red social solo de voz Clubhouse ha anunciado la implementación de los transcripciones de audio a texto en directo mientras se suceden estas conversaciones, una función ya disponible en los dispositivos iOS.

Según ha publicado la compañía a través de Twitter, este sistema traduce de manera automática lo que dictan los oradores en distintos idiomas, reconoce quién ha sido el usuario que lo ha dicho y lo transcribe en un tiempo inferior a un segundo. Para que los usuarios de este sistema operativo dispongan de esta función en las salas en vivo es necesario que actualicen la aplicación con la versión 1.0.22.

De acuerdo con lo que publica TechCrunch, un representante de esta red social ha confirmado que Clubhouse actualmente admite un total de 13 idiomas para las transcripciones en directo. Entre ellos, destacan inglés, español, alemán, italiano, francés, chino mandarín, chino yue, turco, ruco, árabe y coreano.

Además, ha adelantado que próximamente se incluirán más idiomas para poder reproducir estas conversaciones en Clubhouse, algo que ya se ha implementado en otras plataformas similares, como Twitter Spaces.

Una usuaria indicó a través de esta red social que había experimentado problemas con las transcripciones. En la publicación dijo que las conversaciones se transcribían del español a un inglés muy confuso en forma de galimatías. El jefe de 'streaming' de Clubhouse, Justin Uberti, ha animado a los usuarios a reportar estos errores para darles solución a través de capturas de pantalla de las salas.

Entre algunas de las últimas novedades que ha introducido Clubhouse en la aplicación se encuentran las repeticiones (Replays, en inglés) para usuarios de iOS y Android, que permiten escuchar las conversaciones una vez hayan finalizado.

Además, incluye un modo de música para mejorar las sesiones musicales y y ofrece la posibilidad de fijar enlaces en las salas para promocionar contenido, así como la creación de clips de 30 segundos para presentar en las redes sociales las conversaciones.

Another cool audio feature for Clubhouse... real–time room captioning! Our implementation automatically infers the correct language, follows the active speaker, recognizes speaker names, and does all this with sub–second response time. Update to v1.0.22 and check it out! https://t.co/oTbsNIyjor

Puedes visitar nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.