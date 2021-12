Medios sociales: Acusan a TikTok de utilizar ilegalmente código abierto en la herramienta Live Studio

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La herramienta TikTok Live Studio, el programa para ordenador con el que se puede retransmitir contenido variado, podría estar utilizando de forma ilegal el código de Open Broadcasting Software (OBS Studio) y sin respetar los términos de licencia de código abierto.

Según ha publicado a través de Twitter el desarrollador de negocios de OBS Studio Ben Torrell, la plataforma habría hecho un 'fork' (bifurcación o copia paralela del código fuente del programa) para utilizarla en esta herramienta como si fuera propia.

A pesar de que Torrell ha explicado que las empresas pueden utilizar OBS en sus aplicaciones y lanzar este tipo de bifurcaciones completas, deben cumplir los términos de la Licencia Pública General de GNU (GPL, por sus siglas en inglés), algo que TikTok no habría hecho.

Esto se debe a que la plataforma no ha puesto a disposición de todos los usuarios este acuerdo en su versión 2 por utilizar el código abierto de OBS Studio en su nuevo 'software' de grabación y 'streaming'.

Con el fin de reparar este eror, este portavoz ha tendido la mano a TikTok para trabajar juntos. "Tenemos el compromiso de lidiar con las violaciones de GPL de buena fe y, en el caso de TikTok/ByteDance (matriz de TikTok), estaríamos encantados de tener una relación de trabajo amistosa con ellos siempre que cumplan con la licencia", ha indicado en una publicación. Por el momento, la compañía no se ha pronunciado oficialmente ante estas acusaciones.

Cabe recordar que no es la primera vez que una empresa se ve involucrada en una polémica parecida. En noviembre, Streamlabs hizo algo similar, ya que OBS denunció que la compañía no tenía permisos para utilizar su código en su nombre.

Tras las amenazas de varios 'stremers', que anunciaron que dejarían de utilizar este software de retransmisión en directo, Streamlabs decidió eliminar a OBS de su nombre de su nombre.

