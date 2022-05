Cs: Los datos señalan a Bolaños por negligencia en el espionaje a Sánchez

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha subrayado que la respuesta que dio el Gobierno en 2020 al afirmar que en el dispositivo de seguridad (física o de comunicaciones) no interviene el CNI y depende de Presidencia, señala a Félix Bolaños como responsable de la presunta negligencia en el espionaje a Pedro Sánchez.

"Me alegro que por fin el señor Bolaños reconozca que la presunta negligencia del espionaje a miembros del Gobierno es imputable a él y no a la directora del CNI", ha dicho el portavoz naranja.

Con estas afirmaciones en el Congreso, Bal se ha referido a una respuesta que dio el Gobierno a una pregunta por escrito de Vox, fechada el 21 de septiembre de 2020, donde contesta que la seguridad integral (física o comunicaciones, entre otras) del jefe del Ejecutivo depende del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, tanto en Moncloa como en cualquiera de sus desplazamientos.

Y añade la respuesta que en este dispositivo de seguridad del presidente no participan miembros del Centro Nacional de Inteligencia.

Este miércoles. en la comparecencia de Bolaños en la comisión Constitucional, Bal recordó al ministro el artículo del real decreto de estructura orgánica del Ministerio de Presidencia, en el que, "expresamente" se señala que entre las funciones de la subdirección general de nuevas tecnologías de su ministerio está mantener la seguridad de las comunicaciones del Gobierno.

"No podía decir que no de ninguna manera", ha insistido Bal y, por tanto, Sánchez debería haber cesado a Bolaños "y no cortar la cabeza a la directora del CNI", ha subrayado Bal, que considera que la respuesta de Vox "certifican que la competencia de mantener la seguridad de los móviles es del Ministerio de Presidencia, concretamente de esta subdirección general".

El ministro de Presidencia sostuvo en su comparecencia que su departamento "no marca ningún protocolo de seguridad para ningún ministerio".