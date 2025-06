Llegan los anuncios a WhatsApp por primera vez: dónde van a colocarse y cuándo está previsto que aparezcan

Más de 2.000 millones de personas utilizan WhatsApp a diario, un dato que refleja a la perfección que la aplicación de Meta es la más popular a nivel mundial. Su éxito se debe a muchos factores, entre los que destacan su interfaz intuitiva, la rápida comunicación que ofrece a nivel global sin complicaciones y la ausencia de publicidad. Además, su constante evolución y renovación constante para implementar mejoras es otro de sus puntos fuertes.

Precisamente este mismo mes de junio, después de muchas especulaciones Meta acaba de confirmar que WhatsApp va a llevar a cabo importantes cambios en los que llevan trabajando mucho tiempo, entre los que destaca la introducción de publicidad.

PRINCIPALES NOVEDADES

Todos vamos a poder ver muy pronto todos estos cambios en la pestaña de actualizaciones. Esa que tenemos en la parte inferior izquierda de la aplicación donde vemos los estados y canales. El objetivo es que podamos descubrir contenido más allá de las conversaciones habituales que todos mantenemos, pero... ¿Cuáles son esas novedades? Son tres y tienen que ver con los anuncios, las suscripciones de pago y contenido exclusivo.

Icono de WhatsApp en la pantalla de un smarphone

La más importante tiene que ver con los anuncios, porque vamos a empezar a ver publicidad, lo que supone un cambio importante en su modelo de negocio después de años ofreciendo servicios sin anuncios. Todo apunta a que la publicidad va a ser similar a la de las historias de Instagram, pero Meta ha querido dejar claro que esta solo va a aparecer en los estados de los usuarios.

Además, las otras dos novedades también tienen que ver con los estados. Por un lado, están las suscripciones de pago y por otro, los contenidos exclusivos, que se van a incorporar dentro de los canales que habitualmente utilizan medios de comunicación, creadores de contenido, artistas y marcas para difundir información y generar comunidades más sólidas.

¿Dónde va a aparecer LA PUBLICIDAD?

Uno de los temas que más preocupan a los usuarios es el de los anuncios. De momento, lo que sabemos es que no van a ser anuncios publicitarios que nos ocupen toda la pantalla como ocurre con otras aplicaciones. Tampoco parece que vayamos a tener que esperar unos segundos mientras vemos un anuncio para poder utilizar WhatsApp como sucede en algunos juegos.

Además, en principio, esos anuncios no van a aparecer ni en los chats ni en los grupos, por lo que teóricamente la experiencia de usuario no va a sufrir cambios negativos. No obstante, todo se irá viendo sobre la marcha. Eso sí, ninguna de estas medidas van a afectar a los mensajes, llamadas y estados personales de cada usuario porque van a seguir estando cifrados de extremo a extremo.

En cuanto a los tiempos, ahora mismo lo único que se sabe es que todos estos cambios se van a implementar a nivel mundial de forma gradual durante los próximos meses, por lo que solo queda esperar e ir probándolos en el día a día cuando llegue el momento.