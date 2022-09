Internet: Twitch prohibirá las retransmisiones de webs de juegos de azar sin licencia

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitch ha cambiado sus políticas para combatir las retransmisiones de páginas de juegos de azar sin licencia a través de su plataforma, aunque mantiene las relacionadas con las apuestas deportivas y el póker.

La nueva política, que se hará efectiva a partir del 18 de octubre, prohibirá la retransmisión de páginas web dedicadas al juego de azar, en las que se muestren juegos de dados, de ruleta y tragaperras que carezcan de licencia.

Este cambio, que la plataforma ha anunciado a través de Twitter, llega en respuesta a la actividad de algunos usuarios, que han encontrados distintas formas de sortear la prohibición de compartir enlaces y códigos de derivación a estas páginas.

Desde Twitch matizan que este cambio no afectará a webs que ofrezcan apuestas deportivas, deporte de fantasía y pokér.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo ? Twitch (@Twitch) September 20, 2022

