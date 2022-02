Internet: El icono de Chrome tendrá un nuevo diseño después de 8 años

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google está preparando el rediseño del logo de su navegador Chrome, el primero desde el último cambio introducido en 2014 y que muestra una simplificación tanto en forma y las proporciones como en color.

El nuevo logo del navegador llegará próximamente a los usuarios, tras introducción en el canal de pruebas Canary, donde ya pueden verlo los desarrolladores, según ha compartido el diseñador de Google Chrome, Elvin Hu.

El diseño, continuista, simplifica el icono principal al retirar las sombras que hasta ahora acompañaban los límites que marcan las tres franjas de color. También se han refinado las proporciones y los colores(rojo, amarillo y verde) se aprecian más vivos.

Estos cambios sutiles buscan alinearse con una imagen "más moderna" de Google, como ha indicado el diseñador en Twitter. Hu también ha explicado que han adaptado el nuevo diseño de icono a los distintos sistemas operativos.

Chrome en ChromeOS muestra colores "más vibrantes sin degradados", en línea con el resto de iconos. En Windows (10 y 11), por su parte, sí aparecen esos ligeros degradados, mientras que en MacOS adopta una apariencia tridimensional.

"Adaptamos la experiencia de Chrome a cada sistema operativo, con características como Oclusión de ventana nativa en Windows, compatibilidad con M1 desde el primer día en macOS, Widgets en iOS/Android y Material You en Android", ha explicado el diseñador sobre los cambios sutiles.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome's Canary update today. Yes! we're refreshing Chrome's brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1 ? Elvin ? (@elvin_not_11) February 4, 2022

Some of you might have noticed a new icon in Chrome's Canary update today. Yes! we're refreshing Chrome's brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

Hu también ha contado que han considerado diseñados con cambios más notables, como la introducción de más espacio negativo. "Sin embargo, en contexto, el blanco requería un trazo que encogía el ícono en general y lo hacía más difícil de reconocer, especialmente al lado de otras aplicaciones de Google".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hu también ha señalado que este nuevo diseño, el primero desde 2014, empezará a llegar tanto a web como a aplicaciones en los próximos meses.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.