Internet: Google matiza la llegada del modo 'Picture in Picture' a YouTube TV en los dispositivos iOS 15, no a la app general

Google ha matizado la llegada del modo 'Imagen dentro de Imagen' ('Picture in Picture', o 'PiP') a iOS 15, afirmando que solo está por el momento disponible para YouTube TV y, por tanto, será una funcionalidad exclusiva de Estados Unidos.

Este lunes algunos medios de comunicación se hicieron eco de la llegada del modo 'Imagen dentro de imagen' a todos los usuarios de YouTube en iOS 15 a raíz de una publicación, ya eliminada, del Team YouTube en Twitter en respuesta a un usuario que preguntaba por ella, que había estado disponible de forma experimental.

"¿Usas un smartphone iOS? Entonces, la característica 'Imagen dentro de imagen' se está distribuyendo y estará disponible en cuestión de días para todos los dispostiviso iOS 15+", fue la respuesta de la cuenta oficial de YouTube, origen de la confusión.

La compañía ha matizado que en ese mensaje no se referían a la 'app' general de YouTube para iOS, sino a YouTube TV para iOS. Precisamente, en una nueva publicación, la cuenta de YouTube TV ha anunciado en Twitter la llegada de este modo, el 'Picture in Picture', a todos los dispositivos con iOS 15.

Posteriormente, el perfil de Team YouTube, que se encarga de hacerse eco de las actualizaciones y aclararlas a los usuarios, ha matizado que dicha función solo estará presente en YouTube TV, no para visualizar vídeos de la plataforma tradicional, y que en el caso de la app general, PiP "solo está disponible para los miembros Premium en móviles Android".

iPhone & iPad users ?? We’re happy to share that picture–in–picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ?? from the bottom of the screen to return to the device's homepage. The video can scale down and move across your screen.

Team Youtube ha recordado también que YouTube TV, su servicio de transmisión que ofrece televisión en vivo y contenido de vídeo bajo demanda, está solo disponible en Estados Unidos y no esperan su expansión a otros países por el momento, puesto que "el producto y la programación" están diseñados específicamente para el mercado televisivo estadounidense.

Just to clarify ? what's currently being rolled out is the YouTube TV picture–in–picture for iOS 15+ devices. If you're referring to the one for the YouTube app, it's only available to Premium members on Android mobile phones. https://t.co/wB9vUWtm3U

En agosto de 2020, YouTube inició las pruebas del modo 'Picture in Picture' en iOS 14 con un pequeño grupo de usuarios. Dos meses más tarde, YouTube la activó para todos sus usuarios tras haberla bloqueado salvo para las cuentas 'premium', a la que solo se podía acceder desde la página web de la plataforma, y no desde su aplicación móvil.

YouTube TV is currently only available in the U.S. We don’t have any news on expanding to other countries at this time, as the product & programming are specific to the U.S. TV market. Hope this helps clarify.

