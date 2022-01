Internet: Firefox experimenta problemas de servicio que impiden navegar y saturan la CPU

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El navegador Firefox de Mozilla experimenta problemas de funcionamiento desde la mañana de este jueves, que les impiden cargar las páginas y que consumen elevadas partes de la potencia de la CPU del equipo, como describen los usuarios afectados.

Multitud de usuarios de Firefox de todo el mundo, incluyendo algunos de España, han denunciado este problema a través de redes sociales y foros como Twitter y Reddit, después de comprobar que el problema no procedía de su conexión a Internet sino del navegador de Mozilla.

Según el testimonio de los usuarios en la página de errores de Mozilla, los problemas aparecen para los usuarios de las últimas versiones de Firefox, incluyendo 95 y 96 –esta última lanzada el miércoles–, que ven cómo su navegador deja de cargar las páginas web.

is anyone else having issues with firefox right now this is weird

La mayoría de los internautas ha experimentado también problemas de ralentización en el funcionamiento del equipo, debido a que el navegador comienza a usar una elevada cantidad de recursos de la CPU, en lo que describen como un 'bucle infinito'

La comunidad de usuarios ha comenzado a encontrar soluciones temporales que restablecen el funcionamiento de Firefox, como ir a la configuración del navegador escribiendo 'about:config', buscar la opción 'network.http.http3.enabled'y cambiar el valor a 'falso'. Después sigue siendo necesario reiniciar la aplicación.

De momento, Mozilla no ha proporcionado datos sobre los problemas de servicio de Firefox. En su página de estado de los servicios en la nube, informa de que todos sus servicios se encuentran activos actualmente, pero esto no afecta al 'software' del navegador en sí.

