Internet: Baby Shark es el primer vídeo de YouTube que supera las 10.000 millones de reproducciones

La canción infantil'Baby Shark', del grupo musical Pinkfong, se ha convertido en el vídeo más visto de YouTube en la historia de esta plataforma, ya que acumula más de 10.000 millones de reproducciones.

El vídeo titulado 'Baby Shark Dance' va camino de las 10.008.000.000 visitas desde el canal de Pinkfong Baby Shark–Kids' Songs &Stories, en el momento de escribir esta noticia. Este cuenta actualmente 54,8 millones de suscriptores.

Este canal de origen surcoreano contiene otras canciones que presentan millones de visualizaciones. Entre ellas, 'Monkey Banana–Baby Monkey' (alrededor de 953 millones), 'Baby Shark Dance with Song Puppets' (835 millones) o la versión de 'Baby Shark con Luis Fonsi' (703 millones).

Precisamente la versión original de 'Baby Shark' ha desbancado al artista puertorriqueño y su canción 'Despacito'. Este tema, en el que colabora con Daddy Yankee, era el que hasta ahora ostentaba el primer puesto de los vídeos más vistos.

Así, tras 'Baby Shark' se sitúan actualmente 'Despacito' (con casi 7.702 millones de reproducciones), otra canción infantil llamada 'Johny Johny Yes Papa' (6.101 millones) y 'Shape of You' de Ed Sheeran (casi 5.590 millones).

'Baby Shark' se ha convertido en un fenómeno viral gracias a la melodía pegadiza de la cantante coreana–estadounidense Hope Segoine. El vídeo se subió a YouTube en junio de 2016 y, desde entonces, su repercusión ha ido creciendo.

Tanto es así que durante la cuarentena de 2020 se lanzó una nueva versión de la canción en la que se incluyen recomendaciones de higiene, como lavarse las manos, estornudar encima de un pañuelo desechable o toser en el interior del codo. Por el momento, esta versión cuenta con casi 28 millones de visualizaciones.

