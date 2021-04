La industria del videojuego se hace fuerte en España

Los videojuegos se convirtieron en una válvula de escape durante los días de confinamiento más duros. El 45% de la población confiesa que han sumado minutos durante este año al tiempo que dedican a los videojuegos. En España hay una industria del videojuego potente, con facturaciones cercanas a los mil millones de euros.

Más del 61% de los españoles que juega a videojuegos confiesa que en el último año les ha dedicado más tiempo. Es más, un 22% asegura que ha duplicado los minutos que dedican al “gaming”, según un estudio realizado por PC componentes. Un tercio juega entre una y dos horas diarias. Les roban tiempo a ver películas o series y la televisión (tres de cada diez) a navegar por internet o al ocio en bares, cines o teatros, como Eduardo, un gamer que desde los 10 años es aficionado a los videojuegos en los que busca “entretenimiento-nos cuenta-en lugar de ver dos o tres películas, veo una y dedico el resto del tiempo al gaming”. A Edu los videojuegos le ayudan a destensionar, a pasar el rato. El no tiene un fijo de horas para jugar a veces “si el videojuego me engancha y tengo tiempo puedo tirarme toda la tarde jugando y otras, no más de media hora al día”.

España es el cuarto país europeo con mayor penetración de videojuegos: hay un 45% de la población aficionada, según datos de Game Track, que ha hecho un perfil de jugador español. Nos situamos detrás de Francia, Alemania y Reino Unido. Por el volumen de ventas somos el décimo: el pasado año nos gastamos en artículos relacionados con los videojuegos un 270% más que en el 19. Nos gustan los “Mario”, Animal Crossing” o los “fifa”, echar un “pique” con la consola, y preferimos el ordenador para las plataformas de juego, pero también usamos el teléfono móvil, para las partiditas de Candy Crush”, y ahí es donde entran los videojuegos que se hacen en España.

Hemos hablado con Antonio Fernández, el presidente de la Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento que agrupa a más de 600 pequeños estudios en nuestro país con una facturación en el año 2.020 superior a los 1.100 millones de euros. Hay 400 videojuegos en el mercado diseñados desde estudios españoles “mayoritariamente orientados a los juegos móviles, los que se usan en los teléfonos, la tableta o un Pc. Videojuegos que tienen un componente de competición”. Les falta, nos explica Antonio Fernández, “un empujoncito para poder despegar definitivamente y competir con las potentes industrias de Estados Unidos o Japón: que se mejore la fiscalidad, como se hizo con el audiovisual”.

Los” legend” son los que mejor están funcionando en el mercado. En este país no falta talento…ni jugadores.