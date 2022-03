El Incibe alerta del aumento de campañas de sms que suplantan a los bancos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este martes de un aumento de la detección de campañas de envío de sms fraudulentos que suplantan a numerosas entidades bancarias con el objetivo de redirigir a una web falsa para robar sus credenciales de acceso al servicio de banca online.

Los pretextos utilizados en los mensajes intentan alarmar al usuario para que pulse sobre el enlace rápidamente y siga los pasos que se le indican sin pararse a analizar la situación, ha informado este martes el Incibe en un comunicado.

Los últimos sms detectados contienen enlaces fraudulentos a dominios como .ru, .info, .es, .com, .ly, .top, entre otros.

Para hacer más creíble la URL y que no parezca fraudulenta es posible que incluya el nombre del banco o palabras como seguridad, seguro, cliente, particular, ciberseguridad, incidencia, reactivación, cuenta o verificar de tal forma que la víctima no sospeche que está ante un fraude.

Es posible que algunos mensajes estén identificados con el remitente de la propia entidad bancaria, es decir, se suplante el remitente, aunque existen otros casos en los que aparece un número desconocido.

Estos mensajes son capaces de añadirse al mismo hilo de mensajes de los sms legítimos que envía el propio banco, por ejemplo con códigos de verificación, un motivo más para que el usuario no sospeche.

En líneas generales todos los mensajes informan al usuario de que existe algún tipo de problema con su cuenta bancaria y para solucionarlo es necesario que pulse en el enlace facilitado en el sms.

En algunos de los ejemplos mostrados, el mensaje contiene faltas de ortografía y gramaticales, lo que permite hacer sospechar de estar ante un posible fraude, ya que no es habitual que una entidad de estas características cometa ese tipo de errores en su redacción. EFE

1011301

tlg/lm/rjh/fg