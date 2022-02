Hardware: Windows 11 indicará que un 'hardware' es incompatible con el sistema con una marca de agua

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Windows 11 está probando una nueva función destinada a notificar que un dispositivo externo o 'hardware' no es compatible con el sistema operativo con una marca de agua en el menú de Inicio.

La última versión del sistema operativo de Windows, que comenzó a desplegarse de forma gratuita en octubre de 2021, incluye una serie de requisitos mínimos en todos los equipos elegibles.

Para poder instalar Windows 11 en estos, Microsoft requiere un procesador de 64–bit de, al menos, 1 GHz o dos o más núcleos, así como una memoria RAM de al menos 4GB y capacidad interna de 64GB o más, entre otras condiciones.

Sin embargo, desde la compañía también informaron entonces que existía la manera de instalar el sistema operativo en otros ordenadores que no contaran con esas características, aunque no garantizaba su máximo rendimiento.

En ese caso, los usuarios debían optar por la creación manual de los medios de instalación de Windows 11, en equipos con cualquier 'hardware', con el único requisito de que utilizasen un módulo de plataforma segura (TPM) de al menos la versión 1.2.

A pesar de que esta fue una solución momentánea para sortear las exigencias de este sistema operativo, recientemente se ha visto que aquellos usuarios que optaron por esta segunda opción serán notificados con una marca de agua en la pantalla de inicio y otra indicación en los ajustes de sistema.

Es el caso del usuario de Twitter Albacore, que ha informado sobre un mensaje incluido en el apartado de configuración del sistema, en el que se indica que "no se cumplieron los requisitos del sistema" a todos aquellos que cuentan con 'hardware' no compatible con Windows 11.

Este dato ha sido respaldado por The Verge, que ha compartido una captura de pantalla en la que se incluye una marca de agua en la parte inferior derecha de la interfaz de Inicio y que repite el mensaje destacado de la configuración del sistema.

Junto a ese mensaje, viene reflejado el número de la compilación o 'build' del sistema operativo, que solo se muestra en las evaluaciones o versiones previas a la versión definitiva de Windows 11.

Conviene recordar que esta marca de agua es muy parecida a la que presenta Windows en el mismo lugar de la pantalla cuando se está utilizando una copia pirata del sistema operativo o todavía no se ha activado para su uso.

I feel like a lot of people are misrepresenting the goal of this message. It's not some sort of obnoxious and condescending reminder, just a note about compatibility.

Remember "You may be a victim of software counterfeiting" in the past? It's concise info for the casual end user. https://t.co/BRgf530tvu

