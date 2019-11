Google se queda "sin palabras" con esta extraña imagen

¿Quien no ha utilizado alguna vez la aplicación de Google Maps para llegar a un destino desconocido? Desde 2005 este servidor de aplicaciones de mapas en la web desarrollado por los hermanos lars y Jens Rasmussen con el apoyo de los australianos Noel Gordon y Stephen Ma ayuda cada día a millones de personas a ubicarse en el lugar en el que se encuentran y a llegar a su destino.

No obstante, la herramienta de Google con la idea de convertirse en una aplicación más útil para los usuarios ha incorporado mejoras con el paso de los años. Mejoras como Google Street View, servicio que ofrece a sus usuarios recorrer de forma virtual en 3D las calles de cualquier lugar del mundo, un hecho que ha dejado imágenes curiosas como la que ha compartido en su perfil de Twitter Google Maps.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9