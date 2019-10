Las 10 imágenes más insólitas de Google Maps que seguro que no habías visto

¿Quien no ha utilizado alguna vez la aplicación de Google Maps para llegar a un destino desconocido? Desde 2005 este servidor de aplicaciones de mapas en la web desarrollado por los hermanos lars y Jens Rasmussen con el apoyo de los australianos Noel Gordon y Stephen Ma ayuda cada día a millones de personas a ubicarse en el lugar en el que se encuentran y a llegar a su destino.

No fue hasta abril de 2005, que pudimos observar por primera vez imágenes en esta aplicación web cuando google creó una vista alternativa mediante imágenes por satélite. Ya en junio de ese mismo año se podían contemplar imágenes de alta resolución en países como Canadá o Estados Unidos, y de una forma parcial en países como Francia, Irlanda, Italia, Irak, Japón, Bahamas, Holanda, México y Kuwait entre muchos otros. No obstante, no todas las fotos mostradas procedían de satélites, sino que algunas se trataban de ortofotos de ciudadades tomadas por aviones. Así mismo existían zonas que por motivos de seguridad nacional fueron oscurecidas, fue el caso de edificios como el Capitolio, la Casa Blanca o el área 51.

Poco después se incorporaron herramientas de búsqueda y el movimiento en el mapa, unas mejoras que hicieron crecer el uso de las imágenes por satélite tanto para la investigación como para fines personales. Como apoyo a la aplicación Google lanzó Google Earth para permitir un uso más personalizado de los mapas, un hecho que hizo posible incorporar en el mapa los nombres de las calles.

Actualmente Google Maps también permite recorrer en 3D por las calles de cualquier lugar del mundo, un hecho que ha dejado multitud de imágenes curiosas, estas son 10 de ellas:

1. Andate con ojo, no vaya a ser que te encuentres a un tigre por la calle.

2. Hay personas que son muy especiales a la hora de elegir los sitios en los que echarse una cabezadita.

3. Hay personas que tiene unos métodos muy peculiares a la hora de limpiar.

4. Dicen que todos tenemos a un doble, y no hay mejor demostración.

5. Parece que algunos ya se han adelantado al último videoclip de Izal.

6. Los vehículos también tienen su lugar en este top de imágenes curiosas.

7. Otro vehículo que se puede ver en Google Maps, en este caso incendiándose.

8. Algunas imágenes carecen totalmente de sentido.

9. Cualquiera diría que Spiderman se ha pasado por esta casa.

10. Esta última foto dio mucho que hablar en abril de 2013. Durante días, los internautas estuvieron indagando sobre si la imagen en Google Earth se trataba de un presunto asesino tratando de ocultar el cadáver de su víctima. Sin embargo, la respuesta fue menos misteriosa y sangrienta de lo que se esperaba. La imágenes corresponden a un embarcadero en Almere (Holanda) que en realidad mostraban a una pareja jugando con su perro, que al salir del agua manchó la madera con ese extraño color.