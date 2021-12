Gadgets: Xiaomi 11i HyperCharge apuesta por la velocidad de carga y un brillo de hasta 1200 nits

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Xiaomi ha confirmado el lanzamiento de un nuevo 'smartphone' que ha dotado de velocidad de carga con el sistema Hyper Charge y de una pantalla que alcanza 1200 nits de brillo y ofrece una tasa de refresco de 120Hz.

Xiaomi 11i HyperCharge se presentará oficialmente el próximo 6 de enero en India, bajo el lema 'Hyper Charge Revoution', la revolución Hyper Charge, en referencia al sistema de carga rápida de la compañía china.

Este nuevo dispositivo móvil estará dotado de carga rápida de 120 vatios, lo que lo convertirá en el 'smartphone' con la carga más rápida en el país asiático, pero también de una pantalla de 120Hz y con capacidad para ofrecer un brillo de hasta 1200 nits, como ha compartido un directivo de la compañía, Sandeep Sarma, en Twitter.

El adelanto está acompañado de una imagen en la que se puede apreciar que el Xiaomi 11i HyperCharge tendrá un diseño de pantalla con un agujero centrado en la parte superior donde se alojará la cámara frontal y ofrecerá conectividad 5G.

