Gadgets: Sony ampliará la familia Xperia con un móvil 'gaming'

Sony presentó recientemente su nuevo 'smartphone' Xperia 5 IV pero ya prepara otro de la misma familia, está vez enfocado a los usuarios que han "nacido para jugar", y que desvelará el próximo 12 de septiembre.

La compañía japonesa ha anunciado otro "anuncio emocionante", después de presentar en el marco de la feria IFA de Berlín el equipo de gama alta Xperia 5 IV. Aunque este llega con características aptas para los últimos juegos móviles y la aplicación Game Enhancer, que permite personalizar los ajustes del juego a sus necesidades, no está diseñado específicamente para el público jugador.

Para remediar esto, Sony ha compartido que el próximo 12 de septiembre presentará el nuevo integrante de la familia Xperia, bajo el lema 'Nacido para jugar'. El nuevo equipo se dirige a los jugadores más 'pro' y a los 'streamers', como apunta la compañía en Twitter.

Were you #BornToGame?Don't miss our next exciting announcement at Sony Xperia YouTube on September 12th 2022, 13:00 Japan Time.#Sony#Xperia#SonyXperia#ProductAnnouncement ? Sony | Xperia (@sonyxperia) September 7, 2022

