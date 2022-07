Gadgets: Samsung estudia usar únicamente chips de Qualcomm para la serie Galaxy S23 en lugar de Exynos

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Samsung estudia dejar de utilizar sus procesadores Exynos en el próximo Samsung Galaxy S23 y emplear exclusivamente el chip SM8550 5G de Qualcomm en todas las variantes regionales del dispositivo.

El procesador que han incorporado históricamente líneas como la Galaxy S ha dependido de su región de lanzamiento. En Estados Unidos, estos dispositivos han integrado el chip Snapdragon de Qualcomm y, en Asia y Europa, el Exynos, desarrollado por la propia Samsung.

Sin embargo, la próxima serie de Samsung Galaxy S23 puede suponer un punto de inflexión dentro de la hoja de ruta de la compañía. Según adelanta el analista Ming–Chi Kuo en Twitter, Qualcomm puede convertirse en su único proveedor de procesadores para esta línea gracias a su chip 5G SM8550 de 4 nanómetros (nm) diseñado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC).

(1/3)1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm.

"Es probable que Qualcomm sea el único proveedor de procesadores para Samsung Galaxy S23 (frente al 70 por ciento de la producción de envíos para S22)", ha cometnado el experto, indicando que este cambio se debería a que el Exynos 2300 no podría competir con las ventajas del Qualcomm SM8550 5G.

El analista señala que, gracias al diseño de TSMC, Qualcomm SM8550 5G ofrece una mayor potencia computacional y mejor eficiencia energética incluso que los modelos SM8450 y SM8475 de la propia marca.

Además, Kuo anticipa que el modelo de Qualcomm SM8550 ganará una mayor cuota de mercado en dispositivos Android de alta gama en 2023, una predicción que puede verse respaldada porque la recesión económica afectará previsiblemente menos a estos dispositivos, lo que puede ser "significativamente" beneficioso para Qualcomm y TSMC.

