Gadgets: El nuevo 'smartphone' conceptual de Xiaomi es un 12S Ultra al que se le pueden acoplar las lentes M de Leica

Xiaomi ha desarrollado un 'smartphone' conceptual, basado en el junto con el 12S Ultra, que permite acoplar las lentes de Leica para mejorar la calidad fotográfica de este dispositivo.

Xiaomi presentó en julio los integrantes de la familia 12S Series, en la que destaca el modelo 12S Ultra, que integra una cámara optimizada por Leica y que emplea un sensor IMX989 de Sony, de una pulgada de extensión.

Junto a este 'smartphone', la compañía china desarrolló un concepto de teléfono, basado en el 12S Ultra, en el que era posible incorporar las lentes M intercambiables de Leica, como ha mostrado ahora la compañía en un vídeo promocional, recogido por el redactor jefe de Engadget China, Richard Lai.

Además de poder usar las lentes de Leica de forma similar a lo que Motorola ofrecía con los mods, este 'smartphone' conceptual incorpora en la cámara una segunda lente de 1 pulgada, de 50,3 megapíxeles, ubicada en el centro y protegida con cristal zafiro.

"A diferencia de anteriores accesorios de lentes para cámaras, prescinde de las lentes originales del 'smartphones' y captura la luz directamente de la lente externa", reduciendo la pérdida de luz, explica la compañía.

Here's @Xiaomi's promo video for the wild "12S Ultra Concept Phone," which can mount any interchangeable @leica_camera M lens over its *second* 1–inch sensor. More here: https://t.co/CQkL6dayllpic.twitter.com/YEQNHdI4IE ? Richard Lai (@richardlai) November 2, 2022

