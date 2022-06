Gadgets: Los 'smartphones' Xiaomi 12S, los primeros de la marca con la óptica de Leica, se presentarán el 4 de julio

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Xiaomi ha puesto fecha a la presentación de su familia de dispositivos Xiaomi 12S, la primera de la marca china en utiliza la óptica de Leica, que se conocerá al completo el próximo 4 de julio en China.

Xiaomi se ha aliado con el fabricante alemán especializado en cámaras y lentes Leica para llevar a sus próximos dispositivos móviles la última tecnología en su apartado de imagen, un acuerdo de colaboración que ambas firmas dieron a conocer en mayo.

Este acuerdo se centra en la mejora de la calidad del apartado fotográfico de los teléfonos móviles, a través de sus lentes y sistemas ópticos, así como su estética y diseño. Y los primeros dispositivos en aprovechar el potencial de este trabajo conjunto son los que componente la familia Xiaomi 12S.

La marca china ha anunciado la presentación de esta serie de 'smartphones' para el próximo 4 de julio en China, con la que buscan "empezar una nueva era en la tecnología de imágenes", como ha expresado el director ejecutivo y fundador de Xiaomi, Lei Jun, en un comunicado compartido en Twitter.

After so much hard work, we can finally share our latest innovation, Xiaomi smartphones co–engineered with Leica, ushering in a new era in imagery technology. Looking forward to sharing more at the #Xiaomi12SSeriesLaunch on July 4, 19:00 GMT+8! pic.twitter.com/YHe5Zvqjdb ? leijun (@leijun) June 28, 2022

681263.1.260.149.20220628100204

After so much hard work, we can finally share our latest innovation, Xiaomi smartphones co–engineered with Leica, ushering in a new era in imagery technology. Looking forward to sharing more at the #Xiaomi12SSeriesLaunch on July 4, 19:00 GMT+8! pic.twitter.com/YHe5Zvqjdb

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.