Gadgets: LG lleva a CES sus soluciones para mejorar la vida del usuario con la tecnología

LG ha llevado a cabo este lunes su evento principal durante la feria CES 2022, en el que la compañía surcoreana ha puesto el foco en sus últimas soluciones y avances con los que busca mejorar el estilo de vida de los usuarios y apostar por la sostenibilidad y la inclusión.

Bajo el lema 'The Better Life You Deserve' ('La vida mejor que mereces', en inglés), el CEO del fabricante, William Cho, ha mostrado las innovaciones de la compañía programadas para este año 2022, con el objetivo principal de "elevar todos los aspectos de la vida diaria del usuario a través de la innovación tecnológica y del diseño", como ha descrito LG en un comunicado.

Los dispositivos conectados del hogar han sido el primero de los pilares del evento LG World Premiere. La compañía ha actualizado su aplicación ThinQ con más funcionalidades, mientras que sus soluciones de entretenimiento permiten pantallas cada vez más grandes.

Dos ejemplos de dispositivos, que la compañía había ido anunciando previamente a la feria, son el televisor LG OLED evo Gallery Edition o el modelo StanbyME, un panel móvil e inalámbrico.

Otros productos presentados en esta edición que incluyen estos valores son LG PuriCare AeroTower, una solución todo en uno de purificación del aire para el hogar que vale como ventilador y calefactor, y LG tiiun, un dispositivo de jardinería interior que ofrece una forma de cultivar verduras durante todo el año.

LG ha recordado también en el marco de CES su compromiso de reducir al máximo el impacto medioambiental de sus procesos y hacer que la compañía sea más sostenible.

Como parte de esta apuesta, dispone de ejemplos como las innovaciones de ahorro de energía y la puerta 'toc toc' transparente que integran los frigoríficos InstaView, los materiales reciclados usados en los embalajes de las últimas barras de sonido de LG y la reducción de componentes plásticos en los televisores LG OLED.

A partir de este año, LG planea usar más de 600.000 toneladas de plástico reciclado en sus procesos de fabricación y aumentar la recuperación de desechos electrónicos a ocho millones de toneladas para 2030.

De cara a mejorar también en inclusión, LG se compromete a la creación de Consejos Asesores en Accesibilidad en diferentes mercados internacionales.

Cada consejo estará compuesto por expertos en accesibilidad y profesionales con una discapacidad, de forma que asesoren a LG a la hora de crear dispositivos que incluyan funcionalidades que creen una experiencia de usuario más inclusiva, como comandos de voz adaptados o un etiquetado del embalaje con sistema Braille.

LG ha dejado ver en CES 2022 sus conceptos de ideas tecnológicas orientadas al futuro, como el robot de entrega puerta a puerta CLOi impulsado por inteligencia artificial que la compañía quiere introducir próximamente en el mercado.

Otro de los conceptos presentados en este video es LG OMNIPOD, una nueva solución de movilidad que difumina la distinción entre hogar y automóvil y que amplía las soluciones automotrices presentadas en el anterior Connected Car de LG en CES 2020.

Diseñado para funcionar como una oficina doméstica, un centro de entretenimiento o incluso un salón, LG OMNIPOD "ofrece posibilidades infinitas dentro de un coche", según la marca, orientadas al futuro del trabajo remoto sin necesidad de hacerlo desde casa.

