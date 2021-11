Gadgets: Google atribuye la lentitud del sensor dactilar en los Pixel 6 a sus algoritmos de seguridad

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google ha asegurado que la lentitud con la que responde el reconocimiento dactilar en sus teléfonos Pixel 6 y Pixel 6 Pro se debe a que utiliza algoritmos de seguridad mejorados que exigen más tiempo para verificar la autenticidad de las huellas.

La compañía ha aclarado este problema, motivo de queja por parte de varios usuarios que han comprobado que el sensor dactilar que permite desbloquear los dispositivos móviles más recientes de la familia Pixel tarda más de lo habitual en reaccionar.

A través de Twitter, Google ha indicado que el sensor de huellas de Pixel 6 y Pixel 6 Pro "utiliza algoritmos de seguridad mejorados" y que en algunos casos "estas protecciones adicionales pueden demorarse más en verificar o requerir un contacto más directo con el sensor".

Asimismo, ha animado a los usuarios a ponerse seguir los pasos que proporciona el soporte técnico de Google para configurar el desbloqueo de los teléfonos Pixel mediante huella dactilar. Por el momento, no ha adelantado si va a implementar una mejora de su 'software' para solucionar este problema.

We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi

