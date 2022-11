Gadgets: Desvelan el aspecto del que podría haber sido el primer 'smartphone' Android, Google G1

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El cofundador de Android Rich Miner ha dado a conocer el aspecto del prototipo del que podría haber sido el primer 'smartphone' de Android, Google G1, que contaba con un teclado físico integrado debajo de la pantalla táctil y varios botones externos en la parte inferior.

El directivo de la compañía ha aclarado un artículo publicado recientemente en Business Insider en el que se apunta que Meta, compañía propiedad de Mark Zuckerberg, estaría siguiendo los pasos de Google con Android en el pasado.

Concretamente, este artículo indica que el intento de obtener una ventaja competitiva sobre Apple de Zuckerberg recuerda a la estrategia llevada a cabo por Google frente al fabricante de iPhone cuando desarrolló Android.

Para desmentir este movimiento que presuntamente habría llevado a cabo Google para competir contra Apple, Miner ha explicado a través de un hilo de su cuenta de Twitter que Google no creó Android, sino que la adquirió en 2005.

First, Google did not create Android, they acquired us in mid–2005 yrs before any hint of the iPhone. This runs counter to @samdelouya's thesis that Google developed Android "to compete with Apple." What happened, and perhaps relevant to building a metaverse, is that...

El directivo ha insistido en que esta compra se hizo "años antes de cualquier indicio de iPhone", dispositivo que el fabricante estadounidense presentó en 2007, con el modelo A1203 de iPhone, que llegó en exclusiva a estados Unidos tras ser presentado en el evento MacWorld de San Francisco.

Miner ha indicado que inicialmente Google y, principalmente uno de sus creadores, Larry Page, estaban convencidos "de que los teléfonos móviles se convertirían en pequeños ordenadores de bolsillo, ampliando el acceso y enriqueciendo sus servicios con la ubicación".

Sin embargo, Android justificó que aquel enfoque no sería el recomendado para que "cualquiera de las partes controlara una plataforma tan generalizada" y que su preocupación en sus inicios "no era Apple, sino Microsoft".

Por entonces, el gigante tecnológico había lanzado Windows Mobile, un sistema operativo móvil compacto diseñado para su uso en teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. En respuesta a este producto, Android comenzó a trabajar en una apuesta móvil similar.

De ese modo, Miner ha recordado que la compañía estuvo trabajando en dos teléfonos Sooner, uno de ellos con referencias a Blackberry y el otro a Dream, basado en una pantalla táctil. Sin embargo, cuando se lanzó iPhone, optó por centrarse en el segundo de estos dispositivos, que llamó Google G1.

"Su diseño cambió poco con respecto a esta representación, realizada cinco meses antes del lanzamiento del iPhone", ha comentado Miner, revelando el aspecto del primer prototipo de 'smartphone' Android. Se trata de un terminal compacto en color negro y verde lima, con botones físicos en la parte inferior y pantalla deslizable sobre el teclado.

Además del botón para descolgar llamadas y el de colgar, así como otro que incluye el icono de la Home para acceder a la página de inicio y una flecha de retroceso, este móvil presentaba un anillo o rueda de control táctil en la parte derecha, que podría servir para funciones como la selección de texto.

El directivo ha sugerido que este prototipo compartía características similares al primer iPhone y que el directivo de Apple, Steve Jobs, "no estaba contento con Android". Debido a que entonces era "un socio importante", Android tuvo que proceder a hacer modificaciones en su dispositivo antes de su lanzamiento.

Entonces, optó por un nuevo diseño que "se desarrolló al mismo tiempo sin flujo de información" y cuyas similitudes respondían a la tecnología y a las limitaciones del momento. Además, ha indicado que cuando se lanzó su primer dispositivo modificado, el HTC Dream, Android no pensaba "que los teléfonos inteligentes representarían el 30 por ciento del mercado" y que "nadie los imaginó reemplazando a la mayoría de los otros móviles".

Con ello, el directivo ha recordado otro aspecto importante en torno a la presunta intención de Android para obtener una ventaja competitiva sobre Apple. "Android anunció nuestra plataforma de desarrollo y mercado de aplicaciones en noviembre de 2007, seguido de Apple en junio de 2008. La disponibilidad y el crecimiento de las aplicaciones de terceros fue clave para el éxito del mercado de plataformas y la eventual generación de ingresos", ha añadido, instando a Meta a tener en cuenta este movimiento para replantear su estrategia en torno al metaverso.

Para terminar, ha concluido que el crecimiento de los 'smartphones' "fue clave" y que no se podrá extrapolar al incremento de ventas de los visores de realidad mixta que desarrolla Meta. Además, ha indicado que "una empresa que controle la plataforma" del metaverso "sería negativa".

