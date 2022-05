Gadgets: Apple planea llevar la fabricación de los AirPods Pro 2 a Vietnam y comenzar su producción en julio, según Ming-Chi Kuo

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Apple comenzará la producción en masa de sus nuevos auriculares inalámbricos, AirPods Pro 2, el próximo mes de julio en sus fábricas situadas en Vietnam en lugar de en los centros de operaciones chinos, donde habitualmente se fabrican estos dispositivos.

La compañía presentó la primera generación de los AirPods Pro, con cancelación de ruido activa y ecualización adaptativa, en octubre de 2019 y ahora prepara una segunda versión del producto.

Según la información a la que ha podido acceder el analista Ming–Chi Kuo, que ha compartido a través de Twitter, el fabricante estadounidense planea sacar de China la producción de este producto, uno de los más vendidos de la marca.

Así, comenzará a producir masivamente los auriculares en Vietnam, debido a que presenta una "cadena de suministro relativamente sencilla" y un "mejor ambiente de producción", en comparación con la mayoría de países fuera de China.

(2/4)2. The shift of AirPods Pro 2 production can be attributed to the relatively not complicated supply chain and Vietnam's better production environment (such as infrastructure and workforce) vs. most countries outside China.

"Es muy difícil duplicar la exitosa experiencia de AirPods Pro 2 en otros productos o países a corto plazo. El desarrollo del nuevo producto (NPI, por sus siglas en inglés) aún está en China, lo que implica que no es fácil establecer un lugar de producción completo fuera de allí", ha añadido el analista en un hilo de publicaciones.

Kuo ha anunciado este cambio en la hoja de ruta de Apple días después de que The Wall Street Journal publicara que India y Vietnam, países que ya albergan una pequeña parte de su producción mundial, estaban siendo estudiados por la compañía como alternativas a China.

Según los analistas preguntados por este medio, más del 90 por ciento de los productos de Apple, como iPhones, iPads y MacBooks, se fabrican en China por subcontratas.

Esta dependencia del país asiático "es un riesgo potencial debido al gobierno comunista autoritario de Pekín y sus enfrentamientos con Estados Unidos", puede leerse en un artículo publicado por este periódico el pasado sábado.

Por su parte, Kuo ha asegurado que "para las empresas chinas ensambladoras de la serie AirPods, Luxshare ICT y Goertek, establecer instalaciones en Vietnam en lugar de en India puede reducir también posibles riesgos geopolíticos".

Finalmente, el analista se ha adelantado a comentar que el estuche de carga de la nueva generación de auriculares inalámbricos seguirá siendo compatible con el puerto Lightning en lugar de USB–C.

En este sentido, huelga recordar que Apple está trabajando en futuros modelos de su teléfono iPhone con este tipo de puerto, que acompañará de un adaptador para seguir utilizando accesorios con el conector propio de la marca.

