Un fallo de Facebook provoca caídas masivas en las apps de iOS de Spotify, TikTok, Pinterest y Tinder

Un error de Facebook en su herramienta de desarrollo de 'software' para desarrolladores (SDK) ha provocado problemas de servicio y caídas masivas en varias aplicaciones para el sistema operativo iOS de Apple entre las que se incluyen Spotify, TikTok, Pinterest y Tinder.

Esta caída en las aplicaciones de iOS ha tenido lugar durante el miércoles y el jueves, como han denunciado los usuarios en Twitter, y tuvo una especial incidencia entre las 6 y las 7 horas de la mañana del miércoles en hora española peninsular, como recogen Downdetector para Spotify y Tiktok.

Something’s out of tune. We’re currently investigating, and we’ll keep you posted here!