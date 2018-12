¿Las tienes? Bien hecho. ¿No las tienes? Ya estás tardando en bajarlas. Estas son las apps que debes tener estas navidades, y no solo son para Navidad:

Google Maps: sin duda uno de los mejores GPS que hay, con tráfico en tiempo real, valoraciones de usuarios en los destinos a los que vamos, sugerencias de recorridos alternativos, cálculo de tiempos según el método de transporte (andando, coche, bus, metro, taxi, etc.) y un largo etcétera. No, no tiene los radares de velocidad, pero se pueden añadir manualmente poniéndolos como puntos de interés. Por desgracia el modo noche se pone automáticamente sin dejar volver al normal, pero esperamos que pronto lo cambien. iOS y Android.

Waze: otro GPS de gran utilidad que también tiene datos en tiempo real sobre el tráfico y que se nutre de la información que dan los usuarios. Sí incluye los radares, aunque no informa de la velocidad máxima a la que multan. Eso sí, más vale que lo pongamos cuando el móvil está conectado al cargador porque consume muchísima batería. Por supuesto está en perfecto castellano y con unos menús de lo más completos. iOS y Android.

Compartir coche: más de moda que nunca, compartir coche es una excelente opción si no queremos usar el nuestro y no somos muchos para trasladarnos. Son eléctricos, así que pueden moverse por los centros de ciudades como Madrid que han limitado el centro a los más modernos. Las más famosas hoy en día son Wible, Car2Go, emov y Zity. Opciones como Cabify y Uber para ser transportado en lugar de conducir también son esenciales hoy en día ya que nos evitan tener que aparcar.

Elparking: si aun así necesitamos coger el coche y aparcar, esta es la mejor app para sacar el ticket sin tener que ir a la máquina ni esperar si está ocupada. Solo hay que registrarse, decir la matrícula del coche que tenemos y la zona en la que queremos aparcar. Luego ya es decirle el tiempo que queremos estacionar. No pasa nada por no tener el ticket, en la máquina del revisor figuraremos como pagados. iOS y Android.

Mensajería instantánea: aquí no solo recomendamos los míticos Telegram y WhatsApp, también los clásicos sms. En estas fechas, con tanta felicitación, audio y vídeo, es habitual que las apps fallen, que el 4G o el 3G vaya lento o que la Wifi caiga. Si esto pasa, siempre tendremos la opción de mandar los mensajes de texto de toda la vida. Si tienes una tarifa que los incluya, podrás enviar miles e incluso ilimitados gratis.

Polar Flow: esta app es realmente útil para los deportistas. ¿Vas a empezar a hacer deporte en Navidad sin esperar a enero? Si has comprado o te han regalado un reloj deportivo, entonces te vendrá bien una app que te mida el ejercicio, que te diga el recorrido que has hecho, las calorías quemadas y cuánto te queda para cumplir el objetivo diario. Gratuita y en español, tarda apenas unos segundos en sincronizar. iOS y Android.

Loterías y Apuestas del Estado: no, no es la app que te dice qué número va a salir, esa no existe y si alguien dice que la tiene, te prometemos que es un timo del tamaño de Optimus Prime. Esta app es la única oficial para apuestas y ver resultados de todos nuestros juegos de una forma sencilla y segura: Primitiva, Lotería Nacional, Euromillones, La Quiniela, Bonoloto, etc.; requiere registro pero es muy segura. Para iOS y Android.

Secret Santa: muy curiosa y sencilla, te ayuda a organizar el amigo invisible (hay quien lo llama 'enemigo fantasma' porque a veces los regalos son... cuestionables). Funcionamiento: añadimos los nombres de los que participan en los regalos, ponemos qué personas no deben ser emparejadas y proceder a hacer el sorteo ante notario. Bueno, el notario lo podemos evitar. Está para iOS y Android y es gratis.

PNP – Polo Norte Portátil: divertida y protagonizada por Santa Claus, esta app permite crear mensajes de felicitación y hasta vídeos. Incluye además la posibilidad de que Papá Noel nos llame y nos felicite él mismo. Hasta tiene sección para niños con juegos muy divertidos. Y lo mejor: es gratis. iOS y Android.