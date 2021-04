Cómo saber si tu cuenta de Facebook se encuentra entre las 500 millones cuya contraseña se ha filtrado

Un nuevo escándalo envuelve a Facebook, la red social más famosa. La noticia saltaba el fin de semana, cuando varios expertos en seguridad cibernética notificaron que los datos de más de 500 millones de usuarios se habían filtrado de forma gratuíta en foros de Internet dedicados a la piratería.

La información sustraída incluye una gran cantidad de datos de diversa índole, como por ejemplo el número de teléfono, las ubicaciones, la información biográfica o hasta el correo electrónico, aunque estos serían solo alguno de ellos según lo que ha contado Alon Gal, director de tecnología de la compañía de seguridad Hudson Rock, la primera en notificar la incidencia.

Con motivo de esta filtración y el nerviosismo que ha levantado en ciertos usuarios, el experto en ciberseguridad Troy Hunt ha desarrollado la página web Have I Been Pwned?, en la que los usuarios de la red social pueden introducir su dirección de correo electrónico para comprobar si su dirección ha sido una de las que han sido publicadas. Se trata de una página que, aunque está en inglés, es muy intuitiva. En ella, el usuario solo tiene que escribir su dirección en la barra de búsqueda y automáticamente el portal le informará sobre si su cuenta se encuentra entre las afectadas o no.

Esta filtración ha afectado a usuarios de más de 100 países diferentes, destacando los más de 32 millones de afectados en los Estados Unidos entre los que se incluiría el propio CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, según lo que comentó el investigador digital Dave Walker.

Según la información que se ha comunicado, en nuestro país los afectados podrían llegar a los 11 millones, casi la mitad de los usuarios de la página en España.

La respuesta desde la compañía

En medio de la polémica, que ha generado mucha desconfianza entre los consumidores de una red social que no es la primera vez que se ve envuelta en escándalos similares, Facebook ha salido al paso para comentar que los datos filtrados son "antiguos" y no suponen ningún riesgo, ya que la vulnerabilidad relacionada con esta filtración ya fue solucionada hace casi dos años, en agosto de 2019.

Ahora, la pregunta que muchos se hacen es saber cuál es el valor real de los datos filtrados y cómo de importantes pueden llegar a ser. Sobre esto, los trabajadores encargados de la página Have I Been Pwned? también se han pronunciado. Según ellos, la importancia de esta información radica en "la asociación de los números de teléfonos con las identidades, ya que mientras cada registro incluía un teléfono, solo dos millones y medio incluían una dirección de correo electrónico".

Tanto es así, que Troy Hunt, el creador de la página que permite averiguar si nuestros datos han sido robados, ha comentado en su cuenta de Twitter que está examinando la posibilidad de agregar a su buscador los números de teléfono.

Impacto a nivel global

Aunque un buen número de los afectados por esta filtración se encuentra en los Estados Unidos, los países latinos, dado su gran número de usuarios debido a la popularidad que tiene Facebook en estos territorios, también se han visto más que salpicados. De esta manera, casi 18 millones de navegantes en Colombia, 13 en México, ocho en Perú y en Brasil y cerca de siete en Chile, han sido expuestos a este robo de información. Por otro lado, en Bolivia los usuarios vulnerados rozan los tres millones, en Argentina los dos millones y medio y en otras naciones como en Uruguay, Panamá o Costa Rica, los afectados giran en torno al millón y medio de personas.

Otros naciones que se han visto seriamente afectadas han sido Egipto (44 millones de usuarios), Italia (35 millones y medio), Arabia Saudí (28), Francia (casi 20 millones), Turquía (19 y medio), Marruecos (casi 19) y Reino Unido (11 millones y medio de afectados).