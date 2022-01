Ciberseguridad: Una vulnerabilidad en Dark Souls III expone a los jugadores en línea a ataques que pueden dañar el ordenador

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El videojuego Dark Souls III contiene una vulnerabilidad de seguridad que expone a los jugadores que utilizan las funciones de juego en línea a recibir ataques que pueden dañar su ordenador de forma permanente.

El fallo de seguridad, descubierto este mes de enero, permite la ejecución de código de forma remota a través de Dark Souls III, aunque por el momento los jugadores que lo han descubierto lo han mantenido en secreto sin desvelar detalles técnicos, según ha informado el portal Dexerto.

Debido al problema, un 'hacker' podría aprovechar las funciones de juego en línea para hacer que el PC deje de funcionar, para acceder a las credenciales del jugador o incluso para ejecutar programas en segundo plano.

Esta vulnerabilidad convierte al videojuego de acción y fantasía de FromSoftware en un "caballo de Troya" para los virus, como ha descrito el aficionado a la saga SkeleMann a través de su cuenta de Twitter.

like a Trojan Horse. And more nasty stuff.It's highly suggested to NOT PLAY ONLINE DARK SOULS 3 in it's current state. Avoid any online activity from Ds3.In addition, if you haven't already everybody and their mother can recommend the Blue Sentinel modhttps://t.co/lposZRzbr1

Los descubridores del error aseguran haber informado a la desarrolladora del juego. El fallo podría afectar también a otros títulos que usen las funciones en línea del estudio, como Elden Ring, que se lanzará el 25 de febrero.

Blue Sentinel, un mod del juego centrado en las características de seguridad para los jugadores, también es vulnerable a los ataques que explotan el problema, pero sus responsables trabajan actualmente para solucionarlo en futuros parches.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.