Ciberseguridad: Norton aclara que su criptominero puede deshabilitarse y no funciona sin permiso ante las críticas

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La compañía de ciberseguridad Norton ha explicado que su criptominero Norton Crypto, que algunos usuarios habían denunciado que no se podía deshabilitar, no funciona si el usuario no da su permiso y que sí es posible desactivarlo.

Norton Crypto, que se anunció en julio del año pasado, es una herramienta encargada de minar la criptomoneda Ethereum cuando el ordenador del usuario se encuentra inactivo, como parte de su paquete de suscripción Norton 360.

El criptominero ha comenzado a recibir críticas de algunos usuarios que denuncian que esta herramienta se instala solamente con un diálogo en el proceso de instalación del antivirus, y que no hay forma de prevenirlo o de deshabilitarlo posteriormente, como recoge la cuenta de Twitter @mAxius.

@Norton@TheHackersNews@WIRED@CondeNast@hacks4pancakes@SwiftOnSecurityNorton is installing a Cryptocurrency miner called Norton Crypto (NCrypt.exe) on end user systems with out so much as a dialogue during the install of its security product.

Ahora, la compañía ha actualizado su apartado de preguntas y respuestas para dar más información sobre Norton Crypto, responder las dudas de los usuarios y aclarar que la aplicación nunca mina criptomonedas sin el permiso del propietario.

Para que funcione el criptominero, los usuarios deben activarlo en su dispositivo. Posteriormente, es posible deshabilitar el programa desde el panel de Norton Crypto, como ha asegurado la compañía.

Asimismo, Norton ha explicado que solamente pueden utilizar esta herramienta los dispositivos que cumplan un mínimo de requisitos técnicos como tarjetas gráficas Nvidia, procesador de al menos 1GHz, al menos 2GB de RAM y 300 MB de espacio libre en el disco duro y sistemas operativos Windows 7, 8 y 10.

La compañía también ha especificado que el minero solo puede usarse en Estados Unidos de momento y que la comisión de minado de la moneda Ethereum es actualmente de un 15 por ciento.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.