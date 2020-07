Se celebra el “Día Mundial del Emoji”: las caritas amarillas que ya forman parte de nuestra vida

Jamás la premisa de que “una imagen vale más que mil palabras” había sido tan cierta. Hemos cambiado las palabras por las imágenes, y la mayor parte de las veces, por los emojis.

La carita sonriente con lágrimas de risa, el corazón rojo, la carita enviando un beso en forma de corazón... son innumerables y cada persona tiene su favorito. En el fondo, sabemos que a día de hoy hay un emoji para cada sentimiento. Tristeza, alegría, amor, furia... para todos los gustos, edades. De todas las formas. De hecho, podría considerarse que los emojis son el nuevo idioma universal.

Los emojis y los emoticonos, que aunque no son lo mismo, a día de hoy se emplean prácticamente como sinónimos, celebran hoy su Día Mundial. ¿Pero por qué el 17 de julio? Todo comenzó en el año 2014. El fundador de Apple, Steve Jobs, decidió presentar el calendario para Mac, y por ello ese día apareció, por primera vez, el icono del calendario. Desde aquel entonces, cada 17 de julio, se celebra el Día Mundial del Emoji.

