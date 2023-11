Calendario de Google finalizará su soporte para 'smartphones' con sistema operativo anterior a Android 8

MADRID, 27 (Portaltic/EP)

El Calendario de Google finalizará el soporte para su aplicación en 'smartphones' con sistema operativo anterior a Android 8 (Oreo) cuando lance la actualización 46.0, por lo que los usuarios con Android 7 o una versión anterior dejarán de tener acceso a la 'app' y a sus funciones.

A medida que se implementa en más dispositivos la última actualización del sistema operativo móvil desarrollado por Google, en este caso, Android 14, el gigante tecnológico habitualmente deja de ofrecer soporte para algunas aplicaciones en dispositivos móviles con una versión del sistema operativo más antigua.

Esto se debe, en parte, a que las aplicaciones también se actualizan para utilizar nuevas funciones del sistema operativo y, si se dispone de una versión antigua, no se pueden llevar a cabo.

En este marco, la próxima actualización del Calendario de Google solo ofrecerá soporte para dispositivos con, al menos, sistema operativo Android 8.0 Oreo -lanzado en 2017- por lo que los usuarios con una versión anterior no podrán acceder a la 'app' ni a sus múltiples funciones.

Así lo ha podido conocer TheSPAndroid tras analizar la última versión del Calendario de Google 2023.46.0-581792699-release, que ya está disponible a través de APKMirror, aunque aún no ha sido lanzada oficialmente por parte de Google.

En esta actualización, se muestra que Google ha cambiado los requisitos mínimos para poder utilizar la 'app' Google Calendar, pasando de requerir al menos Android 5.0 Lollipop a Android 8.0 Oreo.

En este sentido, para los dispositivos con versiones anteriores a Android 8, la aplicación mostrará una pantalla informativa en la que se detalla que ya no se ofrece soporte para dicha versión de Android y, por tanto, se debe actualizar el sistema operativo para poder continuar utilizando el Calendario de Google.

Por ello, los usuarios que no dispongan de una versión compatible, dejarán de poder utilizar todas las funciones de la aplicación. No obstante, en caso de no poder actualizar el dispositivo a Android Oreo o versiones posteriores, se podrá continuar accediendo al Calendario de Google a través de su página web desde la aplicación de Chrome.