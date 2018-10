¿Android o IPhone? Todo lo que tienes que saber sobre la seguridad de tu teléfono móvil

¿Android o iOS? Esa es la cuestión. Muchos usuarios son fieles a uno de estos dos sistemas operativos, los más populares actualmente, y no se cambiarían a otro por nada. La interfaz, el rendimiento y la seguridad de estos son las principales razones de los consumidores para elegirlos por encima de otros.

¿Cuál es el más seguro?

Visto lo visto parece que no se puede dar una respuesta contundente a la pregunta que nos hacemos. Los dos sistemas son seguros, quizás los dos más seguros que hay en el mercado actualmente, pero los dos pueden ser blanco de ataques de hackers. Cierto es que ambos tienen sus pros y sus contra.

Ventajas e incovenientes de IOS

De acuerdo con un informe realizado por la compañía de seguridad y antivirus Panda Security el sistema operativo móvil iOS tiene la gran ventaja de que es un sistema cerrado. Esto significa que, en principio, tendría que ser más seguro, ya que “Apple ejerce un especial control sobre el trabajo de los desarrolladores de aplicaciones”, aseguran los expertos de Panda, no obstante, le ponen “un aprobado raspado” a las cuestiones de privacidad.

La App Store tiene diferentes mecanismos para verificar las herramientas de las 'apps' y su origen, por lo tanto, las aplicaciones de iOS serían más seguras. Otra ventaja es que los datos que se guardan en las notas, recordatorios, contactos y calendario “cuentan con una capa extra de cifrado”.

No obstante, como hemos comentado más arriba, pueden descubrirse vulnerabilidades y darse casos de ataques. No es la primera vez -y probablemente no será la última- en la que Apple sufre ataques de hackers.

Ventajas e incovenientes de Android

De acuerdo con el informe de la firma Panda Security Android utiliza el lenguaje de programación C++, un lenguaje “más difícil de modificar por parte de los criminales”. Uno de los motivos que ha llevado a los desarrolladores de Android a tomar esta medida es la gran cantidad de usuarios que tiene su sistema operativo, muchos más que el sistema operativo de Apple, y por lo tanto lo hace un dulce más suculento a la vista de los ciberdelincuentes. Cuantos más usuarios, más posibilidades de que los ataques puedan tener éxito.

El principal inconveniente de Android es precisamente su tienda de aplicaciones. Google Play no tiene el nivel de seguridad de tiene la App Store; digamos que es más permisiva con herramientas de origen desconocido por lo que los criminales lo tienen más fácil para entrar y modificar el código de las 'apps', por ejemplo.

Su gran punto a favor está en los pagos, ya que el nivel de seguridad de ofrece a la hora de realizar el pago a través del móvil es mucho mayor que el que ofrece Apple. La clave está en el uso de la tecnología HCE (Host Card Emulation). Funciona a través de una aplicación que ofrecen los bancos y que se descarga en el celular. Cuando el usuario hace un pago, la herramienta envía la información del consumidor “a través de estándares seguros” instalados en los chips NFC del dispositivo.

Lo que debe quedar claro es que independientemente del sistema operativo que elijamos por otros motivos, la seguridad debe ser siempre un aspecto a tener en cuenta, aunque es casi imposible estar del todo seguro cuando utilizamos un móvil que se conecta a la Red.

Desde Panda Security recomiendan que, más allá del software que usemos, debemos protegernos con contraseñas seguras, descargar contenido cuando estemos conectamos a una red WiFi segura, cambiar las contraseñas a menudo y no utilizar la misma para todas las cuentas que tengamos en los distintos sitios de Internet. Porque toda precaución es poca.