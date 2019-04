Análisis de PlayStation Now, el servicio de juegos por 'streaming'

DESDE PS4

Desde PS4 (la estándar) el acceso a la plataforma es muy rápido: te metes en PS Network, eliges PS Now, canjeas el código correspondiente y ya lo tienes activo. En ese momento ya puedes acceder al catálogo de juegos, bastante bueno por ahora pero aún mejorable.

Los juegos se pueden buscar fácilmente gracias al sencillo buscador, y al elegir uno se inicia sin tardar demasiado. La conexión usada ha sido fibra óptica de 600 megas. El comportamiento ha sido casi siempre intachable, aunque luego entraremos más en ello.

Por fortuna los juegos son exactamente como los recordábamos, incluyendo traducciones y doblaje al castellano. Los tiempos de carga son muy aceptables y nunca desesperan. Para paliar la ausencia de “Select” y “Start” del DualShock 3 se ofrece usar el mando táctil: a la izquierda es “Select” y a la derecha “Start“, fácil y rápido.

Si en algún momento decidimos cerrar el juego, podemos estar tranquilos: no hay que volver a meterse en el menú de Now, se añade el icono en el menú XMB de la PS4 para que el acceso sea lo más rápido posible.

Hablábamos del comportamiento del juego, lo explicamos: es ‘streaming‘, de tal forma que nosotros no tenemos el título en nuestra consola, lo disfrutamos desde los servidores de Sony. Eso implica que hay un retraso entre la pulsación del botón y la respuesta desde el ordenador remoto. En el caso de Bioshock no ha habido ningún tipo de problema con dicha respuesta y si no nos dicen que hay ese retraso no nos damos cuenta de que el juego no está en la consola.

Lo que sí es verdad es que en algunos momentos puntuales, dado que la conexión no es perfecta, hay pixelaciones puntuales y un icono de “aviso por estabilidad de datos“, lo que da a entender que por fluctuaciones de señal podemos perder el acceso al juego remoto. En ese caso se nos recomienda guardar para no perder el retroceso.

No obstante, si por lo que sea queremos guardar el juego en la consola también podremos, aunque en ese caso hay que recordar que ocupará espacio en nuestro disco duro y puede que tengamos que sacrificar algún título previo.

Hablando del buscador, hay que decir que está en sus inicios y por ahora solo ofrece cuatro opciones: Inicio (juegos destacados, añadidos recientemente y recomendaciones de todo tipo), Tus juegos (aquellos títulos que hayas jugado, los que hayas descargado y la posibilidad de añadir otros a tu lista para no perderlos de vista), Todos los juegos (sin filtros) y Buscar (para no tener que rastrear).

Estaría bastante bien incluir más opciones de búsqueda como por plataforma, año de publicación, género, etc.; es cierto que con la búsqueda por nombre podría ser suficiente, pero más opciones de orden siempre se agradecen.

Ahora hablemos sobre el catálogo, uno de los puntos más polémicos. 600 juegos no está nada mal, y desde luego hay variedad: tanto títulos más de “segunda fila” como auténticos exitazos (BioShock es la prueba de ello). Sony ha anunciado más juegos y es cierto: en abril ya han llegado Metal Gear Solid V en sus dos títulos y más. La verdad es que poder jugar en PS4, aunque sea por ‘streaming‘, a juegos que ya se daba por perdido por la injusta eliminación de la retrocompatibilidad (sí, aquella que tanto bien hizo en PS2, que se quitó en PS3 en casi todos los modelos y que ni se puso en PS4) siempre se agradece. ¿Que Sony nunca debió quitar esa maravillosa capacidad que puso en PS2? Absolutamente de acuerdo, movimiento torpe y abierto a todas las críticas habidas y por haber, pero como es de bien nacidos el ser agradecidos, que se pueda volver a jugar de esta forma es una buena idea. Mejorable, sí, pero buena y, en cierto modo, suple la dolorosa carencia.

Centrándonos en la parte técnica, desde PS4 vemos los juegos en 720p si jugamos en ‘streaming‘. Entendemos que no se ofrecen a 1080p por el esfuerzo de datos que habría que transmitir para pasar de una resolución inferior a una superior y que en dicho camino el resultado no fuera malo. Si decidimos bajar el título, funcionará a la resolución a la que se programó para la consola para la que se hizo, así que no esperéis juegos de PS2 1080p nativos.

El precio: 14,99 euros al mes, o 99,99 euros al año. También hay un periodo de prueba gratuito de 7 días, para que puedas probarlo sin compromiso descargándolo desde aquí.

En general, en PS4 PlayStation Now ofrece algo que se venía pidiendo desde hace tiempo: volver a disfrutar de juegos de otras plataformas pero en PS4. El servicio es mejorable, el catálogo se va a ampliar y el precio es adecuado, aunque si ya tienes PS Plus (lo más seguro), tener que pagar aún más por otro servicio sin duda es un esfuerzo que no todos estarán dispuestos a hacer. ¿Recomendable? A día de hoy, sin duda, sí, pero repetimos que tiene bastante margen de mejora.

DESDE PC

Nos vale cualquier mando de PS4, el cual conectaremos por USB simplemente, o si tenemos el adaptador Bluetooth podemos usarlo sin cables y la descarga e instalación del programa de PS NOW.

Una vez lo tenemos todo instalado y conectado el propio programa detecta si tenemos una tarjeta gráfica Gforce y de qué gama. Según la potencia podemos delegar ciertos procesos de carga directamente a la tarjeta, liberando transacciones a la conexión, acelerando la carga y mejorando la calidad final. Los juegos muy rara vez bajan de 60fps. Eso sí, se notan golpes de latencia y la compresión de los colores bastante a menudo. La salida del juego es muy rápida, la entrada y carga no tanto.

Hay posibilidad de hacer multijugador cruzado entre PC y consola con dos usuarios diferentes, ambos con PS Now. Obviamente no funciona con el mismo usuario en ambos sitios ni funciona si hay PS Now en PC y el usuario de PS4 tiene el juego original, aunque tenga PS Plus. Lo que sí puedes hacer es continuar tus partidas guardadas en la PS4 desde el PC.

Lo malo es que hay abundantes errores que aún deben ser solucionados: salir de un juego y cargar otro cuelga PS Now directamente, se muere. Hay que salir completamente del Now y volverlo a iniciar.

A menudo, al cargar el Now, da un error de ID ONLINE, no detecta el usuario configurado, así que hay que asegurarse de que no se ha lanzado el programa varias veces y tener paciencia al iniciarlo porque tarda en dar señales de estar cargando.

El catálogo es amplio pero hay graves incidencias técnicas: FOR HONOR no arranca porque no detecta servidores de Ubisoft disponibles, y el DIRT 4 no detecta el mando inalámbrico y se queda en la pantalla de inicio. En cuanto al contenido de los juegos, no incluyen los DLC lanzados hasta la fecha, hay que comprarlos aparte y son más extras.

Por lo demás, la sensación es buena y realmente es muy bueno poder jugar a juegos de PS2, PS3 y PS4 desde el PC aunque no se puedan descargar. Con los debidos ajustes técnicos que solucionen los problemas antes comentados tendremos un sistema realmente útil y trabajado además de atractivo para usuarios de PC.