Así será la educación del futuro

En 1998, cuando las redes sociales no pensaban nacer, un hombre se atrevía a predecir el futuro tecnológico que nos esperaba, basado en sus propios instrumentos científicos. Acerca del año 2018 profetizaba que “la comunicación telefónica sería principalmente inalámbrica, e incluirá normalmente imágenes de alta resolución en movimiento. Se producirían encuentros de todos los tipos y tamaños entre participantes separados geográficamente”. Se refería -aún sin conocerles- al móvil, al Whatsapp, al Facetime, al Skype y un largo etcétera. Se trata del futurólogo e investigador Ray Kurzwail, escritor del libro “La era de las máquinas espirituales”, en el que predijo el Wifi, la realidad virtual, los relojes inteligentes, los drones, entre otras cosas que, incluso hoy, no hemos visto. En su obra también habla de la educación del futuro, de la que precisa que “la mayor parte de la enseñanza se llevará a cabo mediante cursos informáticos inteligentes y adaptados presentados por profesores simulados por ordenadores”. Además, explica que por lo general los profesores no estarán presentes físicamente, y ayudarán a los estudiantes a distancia. La Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE, por sus siglas en inglés), confirma tal predicción: los contenidos online serán la principal fuente de conocimiento en 2030 (el 43% de los profesionales encuestados), incluso por encima del colegio (29%).

¿SERÁN VIRTUALES LAS AULAS DEL FUTURO?



Niños sumergidos en la realidad virtual, aprendiendo en primera persona las materias tradicionales de la escuela, como historia, matemáticas, idiomas. Pequeños con tabletas, libres de cuadernos. Es fácil imaginar la escuela del futuro, innovadora, digital, virtual y aumentada. Pero ¿realmente serán así de tecnológicos los colegios del mañana?

Manu Velasco, considerado el mejor docente de España en 2017 según un prestigioso premio, opina firmemente que “quien marca la pauta debe ser siempre la pedagogía, no la tecnología”. Por su parte, Mar Romera, destacada especialista en educación, visualiza una escuela analógica. “La educación dentro de 30 años la veo sin tecnología, en escuelas pequeñas, con maestros y maestras de vida, que toquen la tierra, que trabajen el barro”, apunta Romera, autora del libro “Educar con tres Cs: capacidades, competencias y corazón”.

UNA TAREA PENDIENTE

Según la Unesco, uno de cada cinco niños, adolescentes o jóvenes del mundo, no está escolarizado. A pesar de esto, el porcentaje de niños menores de quince años que han sido escolarizados creció notablemente en el último medio siglo. Organizaciones de todas partes del mundo, centran sus esfuerzos en acercar la educación a cada rincón del mundo. Por ejemplo, en 2017, los ministros de educación de 27 países de América Latina y el Caribe, firmaron la “Declaración de Buenos Aires”, con el fin de “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad (...) para todos” en el año 2030. En Europa, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que tasa española de matriculación en educación infantil supera a la de sus países vecinos: en España el 96% de los niños y niñas de entre tres y cuatro años, están matriculados en una escuela, un porcentaje que supera en 20 puntos a la media de la OCDE, que es del 76%. Sin dudas, la sociedad tiene muchos deberes para poder materializar la educación del mañana, un futuro que está sucediendo ahora.