Toyota invierte 500 millones en Uber para potenciar la conducción autónoma

El fabricante de vehículos japonés Toyota acaba de confirmar que va a invertir 500 millones de dólares, aproximadamente 420 millones de euros al cambio, en la compañía de vehículos de turismo con conductor Uber. En el caso de que se produciese definitivamente el acuerdo entre ambas empresas, Uber pasaría a tener un valor de 72.000 millones de dólares, 60.000 millones de euros tras realizar la conversión de divisa. El motivo de esta maniobra es potenciar el desarrollo de la conducción autónoma que se ha visto muy perjudicado tras el sonado caso del accidente del vehículo de Uber que circulaba sin conductor que acabó con la vida de una mujer de 49 años que cruzaba la calle en Arizona, EE.UU.

Partnering with @Uber to integrate #selfdriving tech in #ridesharing vehicles coming in 2021! Also, continued investment with additional $500M – learn more: https://t.co/xZaV7j4FvS pic.twitter.com/qm6SawOp35