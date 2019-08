WhatsApp implanta la medida definitiva para que nadie pueda leer tus conversaciones

Espiar tus conversaciones de WhatsApp será cada vez más difícil. La famosa aplicación de mensajería ha actualizado su servicio para permitir a sus usuarios proteger mejor sus chats. Hasta ahora, bastaba con acceder al teléfono móvil de una persona para, a continuación, acceder a las conversaciones que ha mantenido con otros. Ahora, WhatsApp ha introducido una nueva barrera para evitar que puedan violar tu intimidad. A partir de ahora, si el usuario así lo desea, será necesario desbloquear su teléfono y también desbloquear la aplicación de WhatsApp, por separado. Ese desbloqueo se podrá hacer mediante huella dactilar o reconocimiento facial.

Los usuarios de iPhone ya disponían de esta opción desde febrero, pero quienes usen Android han tenido que esperar hasta esta semana para poder activarla.

¿Cómo puedes activar esta doble barrera de seguridad para tu WhatsApp?

1. Entrar en WhatsApp y accede a 'Configuración'.

2. Una vez estés en "configuración", accede al menú 'Cuenta' y, dentro de este menú, ve a la opción de 'Privacidad'.

3. En "privacidad" debes bajar hasta la última opción, denominada 'Bloqueo con huella dactilar' en dispositivos Android o 'Bloqueo de pantalla' en iPhones.

4. Ahora, sólo quedará activarla. Si dispones de uno de los últimos iPhones podrás hacerlo con FaceID. Si no es así, podrás desbloquear a través de tu huella dactilar. Es posible también configurar cuánto tiempo tardará Whatsapp en volver a pedir la huella o el rostro del usuario una vez desbloqueado. Así, aunque alguien sepa tu contraseña de acceso al teléfono no podrá acceder nunca a tu WhatsApp si no es con tu permiso.