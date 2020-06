¿Cómo calcular dos metros de distancia? Así te ayuda la realidad aumentada en tu teléfono

El uso de mascarilla desde hace unos días ya es obligatorio en nuestro país. En concreto, desde el pasado 21 de mayo en aquellas personas mayores de seis años y en espacios públicos siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros. Una orden ministerial trasladaba esta medida. Eso sí, con alguna que otra excepción. No tienen por qué llevar la mascarilla aquellas personas que presenten dificultades para respirar o que cuenten con problemas de salud que no sean compatibles. Así lo anunciaba Salvador Illa en rueda de prensa:

Ante esta medida, se torna muy necesario establecer, siempre y cuando podamos, la distancia de seguridad que nos estipulan desde Sanidad: dos metros para evitar riesgos innecesarios.

Google nos ha dado una solución brillante al respecto. El gigante de búsquedas en todo el mundo ha desarrollado una herramienta que ayuda a los usuarios a mantener la distancia de seguridad necesaria. La app en cuestión se llama Sodar y forma virtualmente una especie de circunferencia en un radio de dos metros alrededor de la persona. De esta forma, la pantalla de nuestro móvil nos mostrará si se están respetando (o no) los límites necesarios para frenar la expansión del virus.

Sodar - use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelphttps://t.co/Bu78QrEN9fpic.twitter.com/kufatNFDQk