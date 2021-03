Sara Carbonero e Iker Casillas: las razones que habrían precipitado su separación

Sara Carbonero e Iker Casillas ya no viven juntos. Es la exclusiva que publica la revista este miércoles la revista LECTURAS con un titular impactante: ''Se separan''. La revista asegura que ''tras muchos meses de rumores y un posible distanciamiento, la ruptura de la pareja es un hecho y ya vivirían en casas separadas. Iker vive fuera del hogar familiar y se ha instalado en una casa que ha alquilado cerca para estar al lado de sus hijos y que los niños noten el menor de los cambios''.

Iker y Sara se conocieron en la Copa Confederaciones de 2009, pero no fue hasta febrero de 2010 cuando comenzó su relación. La pareja contrajo matrimonio el 20 de marzo en Boadilla del Monte (Madrid) y fruto de su relación han nacido dos preciosos niños, Martín (7) y Lucas (4).

Los rumores de separación de Iker Casillas y Sara Carbonero no son nuevos, aunque en otras ocasiones ya han sido desmentidos. Hace meses que ambos se convirtieron en el centro de las miradas de todos no solo por su regreso a Madrid, tras la retirada del fútbol en activo de Iker, sino por las palabras del exportero sobre el estado de su matrimonio.

Una crisis en la pareja muy fuerte, que estarían pasando desde el pasado año, habría sido el desencadenante para que las alarmas entre una separación saltase a la actualidad. Sin embargo, durante este tiempo habrían intentado superarla a toda costa. Aunque nunca se han pronunciado, sí que se han dejado ver en público e intercambiado mensajes en redes sociales. Pero, según la revista citada, es un hecho que Iker y Sara ya han tomado caminos separados.

Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. La última imagen que tuvimos de la pareja fue a la salida del hospital de Carbonero, que tuvo que ser intervenida semanas atrás, donde se habló de una posible recaída en su enfermedad, pero nada más lejos de la realidad. Ya que fue una operación programada para ajustar algunas cosas y nada más.

Sin embargo, Iker Casillas, en ese momento no se separó de ella en ningún momento. El exportero no pudo ocultar su dolor y así se reflejaban en las imágenes que la revista Semana capturó en exclusiva a la salida del hospital donde Carbonero se encuentra. Según el medio citado, tras hablar con personas de su círculo próximo, asegura que “Iker está hecho polvo y que lo está pasando muy mal”. Una afirmación que es muy evidente, puesto que el ver a su mujer de nuevo en quirófano y teniendo que pasar por una batalla así le dejan roto. En las fotografías se ve a un Iker cabizbajo, serio y preocupado. Tras esto, la pareja volvió a su vida, pero por separado, tal y como hoy asegura Lecturas. De confirmarse por ambos, la noticia supondría un gran impacto social, porque ambos forman una de las parejas más queridas del país.

Las razones de la separación de Iker y Sara

Aunque se había hablado mucho de las palabras de Iker, Sara ha dando pistas en sus redes sociales sobre las situación de la pareja.

Y es que está claro que no hay relación fácil, que para que una pareja funcione y el amor crezca y eche raíces fuertes hay que echarle horas y trabajar en ella, cuidarse y hablar mucho. Pero aún con estas, la vida también tiene obstáculos que hace que se pase por baches más fuertes unos que otros. Podría decirse que el 2019 fue el mayor de todos para Iker Casillas y Sara Carbonero.

El propio Iker Casillas reconocía hace unos días que había dejado de lado a su esposa en uno de los momentos más complicados de su vida: ''No he estado con Sara todo lo que debería. Con la situación que hemos tenido, en las últimas semanas igual no he estado mucho con Sara y eso da lugar a especulaciones'', reveló Iker.

Un infarto de Casillas y un tumor de Carbonero con pocos meses de diferencia, una lucha enorme y dos hijos pequeños de por medio, la distancia de su hogar, un país diferente -aunque les han hecho sentir como ciudadanos de derecho y en casa-. Muchos factores que metidos en una coctelera sentimental hace que el pulso sea fuerte.

La discrección con la que Sara Carbonero ha llevado esta situación es de elogiar. Elegante y de forma inteligente, ante los rumores de las últimas semanas, Sara ha respondido a todos compartiendo unas fotos preciosas en Navalacuz (Ávila), pueblo de Iker Casillas y donde la pareja comparte una casa con sus hijos.. Un gesto sencillo que dice mucho de ella.

A pesar de este distanciamiento emocional, Sara e Iker mantienen muy buena relación, y de hecho, el portero quiso estar a su lado durante los difíciles días que la periodista pasó ingresada en el hospital hace un mes, tras la recaída que sufrió de su cáncer. Ambos siguen muy presentes en la vida del otro y apoyándose en los malos momentos.

