Qué hay detrás del negocio de la FIFA y cómo llegó Infantino a la presidencia

El mundial de Qatar está en su punto de máxima tensión, todo o nada y, más allá del fútbol, una de las polémicas desde el inicio fueron las palabras de Infantino sobre Europa. Pero, ¿quién es Gianni Infantino? El presidente de la FIFA. Pero, ¿qué hay detrás de la FIFA? ¿cómo se financia? ¿A quién va el dinero y a qué se dedica realmente la principal organización del fútbol?

Para empezar, la FIFA no es una empresa. Es una asociación de derecho civil, fundada en 1904 en París, de ahí su nombre en francés. No obstante, tras las guerras mundiales acabó en Zurich, Suiza, donde sigue a día de hoy. En su día la crearon 12 federaciones europea y, ¿la española? No existía, pero sí la fundó el Real Madrid.