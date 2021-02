Fabiola ya no se calla: las razones de su separación de Bertín Osborne

Fabiola ha decidido romper su silencio y hacer públicas las razones que han motivado su separación de Bertín Osborne. Según Fabiola, que todavía mantiene su apellido de casada 'Osborne', reconoce que ''han sido muchos los momentos que han intentado solventar sus problemas, se han dado tiempo y han creído que podría ir a mejor'', pero la realidad es muy diferente. Ella admite que ''aunque hay amor y cariño, eso no es suficiente''. ''Hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. Aunque hay mucho cariño, esto es lo mejor para los dos'', cuenta a Semana. Y es que, no es la primera vez que se han tomado un tiempo evitando llegar a la separación definitiva como ahora: ''Darnos un tiempo ya lo hemos hecho varias veces. La diferencia es que ahora los niños ya lo saben'', revela.

''Nunca ha habido discusiones fuera de tono, pero la crispación la notaba todo el que estaba a nuestro alrededor. La convivencia es complicada y más cuando estamos cada uno en un lado. Además, el carácter de los dos... todo influye'', explica. ''Hay un momento en el que sientes que el amor es más fraternal. Él me quiere, yo le quiero, pero no es suficiente'', asegura con tristeza.

''En el puente de diciembre estuvimos juntos, que es su cumpleaños, pero fue a raíz de ahí. Pero de verdad que llevamos mucho tiempo viendo cómo haberlo. Si los dos estamos tranquilos, sin pensar, sin tristeza es lo mejor'', reflexiona visiblemente emocionada.

La reacción de sus hijos

Aunque en las últimas horas, el mismo medio citado logró hablar con las hijas mayores de Bertín desvelando que ''en privado'' ellas están ''molestas con su padre por eso'', lo cierto es que no son las únicas que han reaccionado y que siente con gran pesar que hayan tenido que separarse. Ambos formaban un buen equipo, pero Fabiola necesita más de Bertín y él ''no es fácil'', tal y como el propio presentador y cantante ha explicado.

Los pequeños, también se han dado cuenta de que la situación era insostenible y esto es lo que ha hecho que esta separación sea muy diferente a las anteriores que nunca llegaron a filtrarse. ''Carlitos, que es quizá el que más consciente es de las cosas, lo ha asumido bastante bien. Incluso ha dicho que él se imaginaba que iba a pasar porque nos veía discutir'', cuenta con crudeza.

''Nunca han sido discusiones demasiado fuera de todo, pero sí que la crispación la notaba todo el que estaba a nuestro alrededor. Éramos extremos contantemente, igual que estábamos super y era amor y pasión, de repente era que no nos podíamos ni ver y eso es muy agotador. La verdad que no nos lo merecemos ninguno de los dos porque Bertín es increíble como persona y yo creo que también lo soy'', cuenta.

El futuro de Fabiola

Tras esta noticia comienza un camino sola e independiente, unos pasos que cuestan dar, ya que durante los últimos 20 años de su vida lo ha hecho de la mano e Bertín, como equipo de los buenos. ''Ahora a caminar sin saber muy bien. Yo o soy mucho de planificar para el futuro, pero sí es verdad que estoy intentando hacer todas esas cosas que en algún momento me las había planteado y no las había hecho por diferentes motivos. Me he matriculado en un máster de administración y dirección de empresas choaching de inteligencia emocional y programación neurolingüística. Me hace mucha ilusión, tengo muchas ganas y estoy deseando aplicar todo lo aprendido en la fundación'', revela.

En la entrevista también pregunta a Fabiola sobre las informaciones de terceras personas supuestamente por parte de Bertín y una posible hija en Sevilla, algo ante lo que Fabiola no da crédito. Ella confía en lo que ha vivido con Osborne, aunque cierto es que también es consciente conociendo el medio, que esto solo acaba de empezar y habrá mucho que hablar de su separación.

