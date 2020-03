Existe un debate entre los que clasifican al tomate en el grupo de las verduras, en las hortalizas y otros en el de las frutas. Lo cierto es que el tomate es una fruta, aunque nos parezca extraño.

Diferencias entre frutas y verduras

Antes de explicar la razón de por qué el tomate pertenece a este grupo y no al de las hortalizas tenemos que saber cuáles son las características de las verduras y de las frutas para concluir a qué categoría se adapta mejor el tomate.

Las verduras

La Real Academia Española define ‘verdura’ como "una hortaliza, especialmente de hoja verde". Tras esta definición es importante declarar qué es una hortaliza: Según la institución de la lengua española, “una planta comestible que se cultiva en las huertas”. En general este término incluye dentro de esta categoría las legumbres verdes, como las habas o los guisantes, y las verduras, excluyendo así a los cereales. Además, cualquier parte de la planta es comestible y son alimentos que están incluidos en las dietas de cualquier persona.

Las frutas

Según el Código Alimentario Español (CAE), ‘fruta’ es “la semilla o partes carnosas de órganos florales que hayan alcanzado el grado de madurez y sean adecuadas para el consumo humano”. Un alto contenido de hidratos de carbono, aporta vitaminas, fibra y tiene un alto contenido de agua, oscila entre el 80 y 95 por ciento. Además, las frutas poseen antioxidantes como el selenio.

¿Por qué el tomate es una fruta?

La clasificación del tomate como fruta llegó en 1887 cuando Estados Unidos aprobó una ley que suponía aumentar los impuestos a las hortalizas que se importaban, pero no a las frutas. Esta medida hizo que las empresas de tomates empezaran a pensar cómo demostrar que el género del tomate era una futura. Y, de esta forma, estarían no tendrían que pagar el impuesto que se le iba a aplicar a las hortalizas.

Las compañías de tomates empezaron a informase en diccionarios o testimonios de biólogos para conseguir defender esta idea con argumentos. Después de toda la investigación concluyeron que el tomate, al ser producto del ovario de una flor, es una fruta.

Sin embargo, esta explicación no sirvió. El gobierno alegó que el tomate formaba parte de las comidas y de las ensaladas y no de los postres. Por tanto, no se podía clasificar en la categoría de frutas y tuvieron que pagar el impuesto. Este debate no se terminó hasta que la Unión Europea dijo que el tomate era una fruta.

El tomate tiene grandes beneficios para la salud pero debemos analizar por qué el tomate está considerado una fruta y no una verdura: