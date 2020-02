¿Por qué no sirven todas las mascarillas para protegernos del coronavirus?

La epidemia de coronavirus ha desatado el nivel de alerta y el uso de mascarillas faciales se ha convertido en una foto fija. Aunque su uso es obligatorio en China, epicentro del brote de coronavirus, las mascarillas también se han convertido en el principal arma de salvaguarda en otros países del mundo, sobre todo en lugares de concentración de personas, como los aeropuertos.

Para el doctor Benito Almirante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), esta epidemia provocada por una nueva cepa de coronavirus no debería alarmar a la población que está haciendo acopio de mascarillas, sobre todo para enviar a China donde se agotan las existencias. “La mascarilla tiene un efecto claramente protector” tanto para evitar transmitir como para evitar recibir por vía aérea al virus procedente de otra persona infectada, asegura el especialista. “Esto no quiere decir -agrega- que se tenga que utilizar de forma universal, no hay ninguna indicación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Solamente se ha de utilizar en circunstancias especiales”.

Respecto a España, donde solo se ha confirmado un caso de coronavirus, considera: “Es muy improbable que tengamos casos autóctonos de personas que no diagnosticamos y que lo transmitan a otras personas de nuestro país sin haber viajado a la China”.

Tipos de mascarillas

En declaraciones a COPE Málaga, el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Diego Rodríguez explica que la venta de mascarillas “ha aumentado de tal manera que hay ciertos tipos de mascarilla con filtro para partículas que está siendo realmente difícil encontrarlas tanto en las farmacias como en los distribuidores de productos sanitarios”, como ortopedias.

Rodríguez explica que no se trata de un método efectivo ante el coronavirus por este motivo: “Incluso las mascarillas de filtro, con el poro más pequeño, evitan que penetren partículas por encima de 0'6 micrómetros, y el coronavirus estará seguramente por debajo de 0'1 micrómetros... mucho menos que una bacteria”. Por ese motivo “el virus podría penetrar por cualquier filtro de cualquier mascarilla que esté a la venta”.

Riesgo de infección

En todo caso, desde el Colegio de Farmacéuticos de Málaga lanzan un mensaje de tranquilidad puesto que en España “el riesgo de infección es muy bajo”. “El coronavirus no es un virus más fuerte que el que produciría cualquier resfriado común, solo que se teme que pueda mutar y causar lo que se conoce como síndrome agudo respiratorio, pero no tenemos por qué temerlo porque es como cualquier otro virus que provoca un resfriado”, explica el farmacéutico.

“Tanto si aparece como si no -el virus-, en la red de farmacias de España, por mandato y ofrecimiento del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, estamos dispuestos a colaborar en cualquier medida que se tome desde el Sistema Nacional de Salud con objeto de dar información sobre medidas preventivas o recomendaciones respecto al virus”, comenta.

¿Contagio por contacto?

Otra de las incógnitas sobre el coronavirus es si puede contagiarse por contacto con algún objeto. Para prevenir, además de las mascarillas, el personal sanitario también se protege con guantes de látex y trajes especiales.

Para el doctor Benito Almirante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) es “muy posible que esa otra vía de contagio, por contacto, sea muy poco eficiente”. “La vía más eficiente son las gotas de la respiración, de la tos, los estornudos…de las personas que están muy, muy cercanas a otras” , apunta el también jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

En este sentido, aclara, “sí que es posible que, algunas gotas que acaban de caer en una superficie, una persona las pueda tocar con su mano y después llevársela a sus vías respiratorias e infectarse”.

“Pero este mecanismo -añade- es muy improbable que produzca un volumen importante de enfermos. La inmensa mayoría o prácticamente todos los enfermos que tienen infección clínica con síntomas acaba teniendo la enfermedad porque se contagia por vía aérea, por sus vías respiratorias”.

Por eso los ciudadanos chinos no se quitan la mascarilla, aunque la cuarentena que prácticamente paraliza el país les mantiene recluidos en casa, mientras que en Wuhan no solo escasean las mascarillas, también las camas de hospital no son suficientes para atender a miles de contagiados cada día.