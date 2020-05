¿Por qué no podemos predecir los terremotos?

No es exagerado decir quelos terremotos se están produciendo constantemente y cerca, muy cerca de nosotros. Los terremotos se originan en las Placas Litosféricas que son la parte más externa de nuestro planeta. Esas placas están formadas por la corteza y la parte más superficial del manto y se mueven sobre una capa fluída llamada Astenosfera. Estas placas están en continuo movimiento provocando rupturas súbitas del interior de la Tierra con una velocidad lenta, pero al moverse las placas se alejan, chocan y se rozan lateralmente y cada movimiento genera un tipo de terremoto.

En un ejercicio didáctico y muy visual, desde el Instituto Geográfico Nacional, nos comparan ese movimiento de las Placas Litosféricas como el de una galleta sobre unas natillas.

Hay terremotos que a penas percibimos y otros que causan grandes daños como el de San Francisco del 18 de abril de 1906 que causó 10.000 víctimas mortales, una de las tragedias más grandes de EE.UU. antes del 11S o de la actual pandemia del coronavirus.

Cuando los terremotos son muy profundos, ocurren a 600 kilómetros debajo de la tierra, son casos extremos que llevan a chocar a dos continentes y generan una cadena de montañas como ocurrió cuando chocaron India y Asia que generó la cordillera del Himalaya, esta colisión sigue produciendo grandes terremotos como el de Nepal de 2015.

Cada año se registran más de 200.000 terremotos en todo el planeta. Tan solo en España la cifra supera los 3.000 movimientos sísmicos, 700 de ellos en las Islas Canarias. En la última década casi 500.000 personas han muerto a consecuencia de estos terremotos. Los de más intensidad superior a 6 puntos en la escala de Richter, son considerados grandes desastres naturales que como afirma la representante especial de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Margareta Wahlsrtöm, suponen una seria amenaza para millones de personas, ya que ocho de las ciudades más pobladas de la Tierra se asientan sobre zonas consideradas de riesgo: Tokio, Ciudad de México, Nueva York, Bombai, Shanghai, Calculta y Yakarta .

Muchos de esos movimientos de las placas tectónicas pasan desapercibidos por el ser humano, solo registrados por los sismógrafos de los distintos países. Desde 2006, Japón cuenta con una red de 4.235 sismómetros instalados por todo el país y un sistema de alertas con el que puede poner en aviso a toda su población. Las principales operadoras envían un mensaje cada vez que se produce un aviso de terremoto y las cadenas de televisión muestran la alerta en sus pantallas. Otros países como Mexico, Turquía, Taiwan y Rumanía tienen una infraestructura similar aunque a menor escala.

La Universidad de Berkeley,en Estados Unidos, lleva años estudiando la sismología. Su sistema ShakeAlert de detección de terremotos, sirve para alertar a miles de ciudadanos de la costa oeste antes de que sientan el temblor. La mayor parte de los terremotos que se producen en Estados Unidos se concentran en la costa oeste, pero, en total, los terremotos representan un desafío a nivel nacional porque 143 millones de estadounidenses viven en áreas de riesgo sísmico significativo en 39 estados.

Thank you for being a part of @USGS_ShakeAlert and we wish you the best for your safety and well-being. We know that thinking about earthquakes probably isn't your priority right now BUT if we do get earthquakes the #ShakeAlert system is up and running. pic.twitter.com/QjF8UIFLhg