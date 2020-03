¿Por qué no debes decir “Sierra de Madrid”?

La alineación montañosa compartida por las provincias de Segovia, Ávila y la Comunidad de Madrid es denominada por gran parte de los madrileños y medios de comunicación como “Sierra de Madrid”. Pero, la verdad, es que esa cordillera no existe como tal. Y no, no nos referimos a que se haya desintegrado de la noche a la mañana. La llaman así de manera errónea debido a que su verdadero nombre es “Sierra de Guadarrama”.

Denominarla de esta manera hace como si, en cierta medida, la extensión de Madrid fuera mayor de lo que ha sido a lo largo de su historia. Para entender esto mejor retrocedamos en el tiempo y viajemos al siglo XV. En aquella época la provincia de Segovia estaba en auge. La Ciudad y Tierra de Segovia incluían hasta Navalcarnero. Esto hacía que la Sierra de Guadarrama quedara en la mayor parte de su jurisdicción. Mientras tanto, la parte más oriental de aquellos montes formara parte de la provincia de Guadalajara.

En la segunda mitad del siglo XVI, la capital del imperio del rey Felipe II pasó a ser la Villa de Madrid. Pero esto no alteró la división territorial que habíamos mencionado en el párrafo anterior, que venía establecida desde la época de la reconquista y la repoblación. No obstante, las divisiones territoriales fueron modificadas ligeramente entre los siglos XVI y XVII. Aquello hizo que el margen de subordinación de la Provincia de Madrid se expandiera más allá del territorio de la Villa.

Fue en 1833, -año en el que comenzó la primera guerra carlista-, cuando las fronteras de Madrid avanzaron hasta llegar por primera vez a la Sierra de Guadarrama. En 1851 se estableció el mapa provincial por Javier de Burgos, que prácticamente se asemeja al actual. No obstante, después el territorio en torno a Rascafría, -en lo alto de la Sierra de Guadarrama-, dejó de ser de la Provincia de Segovia y pasó a Madrid. Pero aquello no hizo que su nombre cambiase con el paso de la historia.

Aun así, cien años después de aquello, existen madrileños y varios medios de comunicación que la denominan erróneamente “Sierra de Madrid”. Posiblemente esto no se lleve a cabo con mala intención, más bien por desconocimiento histórico y geográfico, pero también porque se ha hecho popular el nombre entre los habitantes de la capital.

Este tema ha llegado a tomar medidas extremas. Sin ir más lejos, en 2018 gran parte del arco político de la corporación provincial de Segovia presentó una moción para que no se volviera a repetir el error de atribuir a este enclave montañoso el topónimo madrileño. De esta manera, procuraron hacer una llamada de atención tanto a medios de comunicación nacionales como a organismos oficiales, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Aquello no fue el primer alzamiento de voz con esta reivindicación, tal y como asegura El Norte de Castilla, ya hubo una manifestación institucional por parte de la Diputación en similares términos en 2014. Incluso un año después la Universidad de Valladolid (UVa) también emprendió una campaña contra la mal llamada “Sierra de Madrid”.

Este tema, incluso, ha llegado a tratarse de manera humorística en Internet por medio de memes. Sin ir más lejos, Bolonxis -la plataforma online de origen segoviano- denunció este caso a través de un sketch irónico. En su publicación, se puede ver a un periodista en el Alto del León, -localizado en el Puerto de Guadarrama- comentar en directo que se encuentra en la “Sierra de Madrid”, lo que suscitó entre los segovianos una reacción difícil de contener.

Que sirva este artículo como una llamada más de atención tanto a los madrileños como a los medios para corregir este error geográfico e histórico.