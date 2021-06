Vuelve el vinilo: el ritual de pinchar un disco

La venta de vinilos se ha multiplicado por 10 en la última década, según los datos de Promusicae, la asociación que agrupa a los promotores musicales. La edad de los compradores ha bajado bastante, sobre todo en los últimos cinco años. Volvemos al tocadiscos poco a poco, sin prisa pero sin pausa.

No podemos hablar de una época dorada todavía. Vamos a quedarnos en la plata, nos dice Paloma Menéndez de La metralleta, una de las tiendas míticas de vinilos en Madrid. Algo de razón tiene si vamos a los datos: en 2013, se vendieron 140 mil vinilos, en 2020: un millón trescientos mil a pesar del confinamiento. El público es mayoritariamente masculino y de edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, pero nos cuenta Paloma, hay mucha gente joven que se ha incorporado al formato en el último lustro. Aunque sigue siendo residual, la compra de vinilos crece exponencialmente. Y ¿Cuál es la razón? Para Paloma “la gente se está cansando de lo digital, y busca el romanticismo, busca tener algo físico que sea bonito en las manos y la portada de un vinilo es preciosa, algo que se pueda guardar. Es el ritual, de sacar el disco de la portada, ponerlo en el tocadiscos, darle la vuelta… no es tan frío como el CD”. Pero no se vende todo: los géneros más buscados son el rock, el heavy y el jazz. “Artistas como Julio Iglesias y Manolo Escobar, o la música clásica, no venden nada en vinilo”.

El ritual es una de las razones que enamoran a djs con solera como Rafa Torres además de la ceremonia de pinchar el vinilo “limpiar la aguja, pasar el cepillo al disco, para empezar estás comunicándote directamente con la música”, pero no solo eso. Hay otro aspecto importantísimo para el DJ: el sonido. “Un disco de vinilo saca una presión, en cuanto a calidad, que nada tiene ver con lo digital, principalmente porque es una grabación hecha en un estudio con un disco tostado, con mucha calidad y suenan todas la frecuencias, por el contrario el digital se hace de la misma manera pero a la hora de comprimirlo hacemos una honda que queda grabada y no podemos retocarla. En un vinilo la dejamos prácticamente plana”. Coincide Mario Gazulla, un DJ mucho más joven, con nuestro veterano, pero añade un paso al ritual: “rebuscar en las cubetas de las tiendas especializadas y ferias de coleccionismo”.

La venta de vinilos se ha incrementado un 20% en los dos últimos años, según datos de la FNAC. El formato supone ya el 42% de los discos vendidos. A este fenómeno contribuye además el afán de muchos artistas por publicar ediciones especiales de sus trabajos, algunas de lujo. Estrellas actuales como C Tangana o Rosalía están en lo más alto de la venta de vinilos. El formato, nacido en los años 50, vivió su época dorada antes de la aparición del CD. Hoy un crecimiento exponencial en ventas señala el afán por “tocar” la música con nuestras manos. Puede ser moda o puede ser tendencia. Lo veremos.