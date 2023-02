Vivir sin móvil a los 17 años: "Me ha aportado muchas cosas buenas, sobre todo, tiempo"

Solo el 15% de los menores de los adolescentes no tienen movil. En España 7 de cada 10 niños entre los 10 y los 15 años disponen de teléfono inteligente, y el porcentaje llega al 93% en la franja de edad de 15 a 18. Presión social, moda, curriculos educativos, abocan a las familias a dotar de estos dispositivos a sus adolescentes. Pero los expertos advierten de los peligros que tienen para la salud emocional y neurológica de los más jóvenes. Hemos comprobado que se puede ser adolescente y vivir sin móvil.

Gabriel tiene 17 años. Es el mayor de cuatro hermanos y ninguno de ellos tiene teléfono móvil. Tiene amigos, no es un bicho raro en su entorno y le ha permitido hacer muchas cosas que si tuviera smarphone no podría por falta de tiempo.

“Yo lo llevo bien"; nos dice. "Me ha aportado muchas cosas buenas, tiempo para mis hobbys como la lectura, la pesca, el bricolaje, los amigos, el deporte, tocar música.... Mis amigos por mucho que les explique no entienden de donde saco el tiempo para tantas cosas. Y yo creo que eso es lo que quiere todo el mundo Una profesora me vio el móvil de teclas que llevo cuando salgo de casa, y alucinando lo vio como utópico, me dijo que ella no podía vivir sin su movil. Igual que un compañero mío, que me comentó '¿no tienes móvil? Bhua!, pobre no se como vives. Al cabo de unos meses me preguntó si ya tenía móvil, le contesté que no y me dijo, no sabes que suerte tienes”

Gabriel y sus tres hermanos son de ese escaso 15% de menores de 18 años que viven sin móvil, y lo hacen sin dramas.

Según los datos deliInforme Pasos, de la Fundación Gasol, los adolescentes españoles pasan una media de 3 horas al día durante la semana frente a dispositivos. Los fines de semana superan las 5 horas diarias.





La realidad socialmente aceptada

Es un asunto extremadamente controvertido por la presión social y por la corriente educativa que está introduciendo las pantallas, ordenadores y tabletas, en los curriculos educativos. Pero hace ya unos cuantos años que los expertos advierten del uso de pantallas, en especial de los móviles en los menores de edad.

El último estudio de Common Sense Media, publicado en 2.021 sobre salud mental y redes sociales concluía que hay casi 3 veces más de probabilidad de padecer depresión entre los jóvenes de 14 y 22 años si se usan redes frente a los que no las usan. En edades más tempranas la OMS nos advierte que la exposición a las pantallas puede general problemas de desarrollo neurológico en el niño: falta de atención, impulsividad o el manejo de menos palabras.

La primera voz que se levantó en nuestro país para advertir de los peligros de la exposición temprana a las pantalla fue la de la doctora en Educacion y Psicología Catherine L'Ecuyer, partidaria de retrasar en lo posible el uso de pantallas en niños y adolescentes. “darle un móvil a un niño de 12 años o de 6 años-nos explica- es como decirle que beba de una boca de incendios sin salpicarse. La educación en las cualidades para tener un uso correcto está en en mundo off line, no en el mundo on line”. Desmonta así el mito de que regalarles un teléfono inteligente cuanto antes, les fomentará el uso responsable.





Adicción, problemas mentales y desarrollo neurológico

Un reciente informe de Cáritas desvelaba que uno de cada cinco adolescentes (entre 12 y 17 años) está en riesgo de caer en un uso adictivo de las pantallas. La adicción es uno de los peligros que entraña el móvil en los niños y adolescentes. Su uso además, ha sido vinculado por los expertos con el aumento de casos de hiperactividad.

“Les cambia el carácter, se cierra sobre si mismos-advierte L'Ecuyer-porque estos dispositivos están programados para la adicción y le estamos pidiendo un esfuerzo que ellos no está capacitado para hacer. Le estamos pidiendo un imposible. La consecuencia es que los padres se convierten en policías. La maternidad y la paternidad, que son una belleza, se convierten en un suplicio, lo veo en los padres y madres que vienen a consultarme. Por lo tanto, yo siempre digo, las tabletas y los móviles en los niños, como las medicinas y la lejía, fuera del alcance. Es que no sabemos lo que estamos haciendo a un niño de 12 años cuando le regalamos un teléfono inteligente”.

No hace muchas semanas, 109 escuelas públicas americanas presentaron una demanda a grandes tecnológicas alegando que sus redes sociales han creado una crisis mental sin precedentes. Una de las razones que aportan es que esas empresas diseñaron sus productos para crear dependencia.





El momento y las alternativas

Entonces, ¿cual sería el momento para introducir a los menores en el uso de pantallas? La respuesta de la experta no puede ser genérica, nos explica, porque cada niño y cada familia es un mundo. “ El consejo genérico que doy es que se retrase lo más posible. Esa canción de 'mamá todo el mundo lo tiene' , es una canción de toda la vida. Ahora es por el teléfono inteligente, pero es que antes era por otras cosas. Yo creo que todos hemos caído, y hay muchisimas otras formas de comunicarse más allá del smarphone”. Nos recomienda resistir la presión todo lo que podamos y educarles para que entiendan que “no pasa nada por ser diferente en general, ahora se está poniendo de moda la diversidad, pero cuando no tienes móvil sí paso algo. No entiendo la lógica. Tenemos que educarles en tener una personalidad fuerte, en ir contracorriente.”

Eso sí, reconoce que hay que darles alternativas empezando por su propio hogar. “Ese niño que no va a tener móvil cuando los demás lo tienen-asegura- tiene que tener una vida familiar muy rica, y tiene que tener forma de comunicarse con sus amigos, entonces no hay ningún problema si tiene14, 15 o 16 años, en comprarle un teléfono de teclas, puede tener un fijo en casa, una dirección de correo que pueda consultar los fines de semana, por ejemplo. Nosotros tenemos un iphone destrozado en un lugar común de la casa que no tiene acceso a los exploradores pero tiene watsap, entonces los adolescentes pueden utilizarlo. No digo que sea la solución, porque yo no soy modelo, pero eso nos ha funcionado muy bien”.





Tumbando mitos

En 2.015, Catherine L'Ecuyer publicó “Educar en la Realidad” , un libro en el que tumba los mitos difundidos en relación con el uso de la tecnología que fue recibido “con mucho escándalo”, confiesa. L'Ecuyer se pregunta “qué sería de Einstein o Newton, qué sería de Colon, de todos estos grandes descubridores, investigadores si hubiesen tenido un dispositivo desde los dos años y se hubiesen enganchado. Yo creo que la creatividad tecnológica es importante pero no tiene nada que ver con el consumo pasivo. Defiendo una alfabetización tecnológica que es sinónimo de estar tras la pantalla. Los grandes popes de la tecnología estaban todo el día desmontando televisores, pero no estaban todo el día enganchados a las pantallas. Creo que estamos confundiendo dos cosas diferentes”.

Por eso está preocupada también por el uso masivo de tabletas en los colegios. “Hoy por hoy no existe conjunto de estudios que demuestren que esos dispositivos den mejores resultados que la educación analógica. Por el contrario, existen estudios que apuntan a que conllevan hipotecas para el aprendizaje. La idea del nativo digital es un mito y ese mito es uno de los principales argumentos utilizados para introducir las tabletas en el colegio. Decimos que los nativos digitales aprenden mejor a través de las pantallas, pero no es cierto, porque el cerebro del niño no ha cambiado, es el mismo que el cerebro de un niño hace 2000 años. Y las hipotecas que causan las pantallas para el aprendizaje son las mismas para un niño que ha nacido en la era digital que para un inmigrante digital”.

L'Ecuyer defiende que para que un niño, un adolescente, un joven haga un uso responsable y sano de las pantallas, primero tiene que tener una sólida formación humanistica. Eso le permitirá sacar mucho partido al mundo on line.