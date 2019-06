Vitronectina, la proteína que podría tratar el tumor infantil más frecuente

Investigadores valencianos han determinado que la vitronectina, una glucoproteina multifuncional, podría convertirse en diana terapéutica para tratar el neuroblastoma, el tipo de tumor infantil más frecuente.

El estudio ha sido dirigido por la doctora Rosa Noguera, integrante del Grupo de Investigación de Tumores Sólidos Pediátricos del Instituto de Investigación del Hospital Clínico de València, Incliva, e investigadora del Ciberonc, según un comunicado de la institución científica.

Según los datos recopilados por el equipo de Noguera, la vitronectina, habitual en el suero y en la matriz extracelular, es determinante en los procesos de crecimiento celular, angiogénesis y metástasis, lo que sugiere su potencial uso como diana terapéutica para tratar las variedades de neuroblastoma más agresivos.

Según las fuentes, un "aspecto crítico" de los tumores es que sus células, las malignas y las acompañantes, tienden a colocarse rodeadas de otros elementos (fibras, agua, azúcares, vasos sanguíneos y linfáticos o nervios) estableciendo un diálogo continuo para modificarse mutuamente.

Por eso, a nivel microscópico, un tumor maligno es un tejido funcional donde las células proliferan de forma descontrolada siendo dependientes e interconectadas con el microambiente que las rodea.

Uno de los objetivos de la investigación es identificar estos elementos del microambiente y sus puntos de conexión con las células tumorales para conseguir modificar los mensajes físicos y químicos que se intercambian.

En este caso, los esfuerzos se han centrado en una proteína que hasta ahora no había sido estudiada en cáncer, la vitronectina, y se estudió su expresión "in vitro" en líneas celulares de neuroblastoma comercial e "in vivo" utilizando xenoinjerto en glándula adrenal.

Los datos obtenidos han permitido a los investigadores establecer qué relación tiene esta proteína con la agresividad del tumor y, según la investigadora, "cuantas más células sinteticen, liberen y mantengan cerca la vitronectina en un tumor, más agresivo se vuelve".

"Estos hallazgos resaltan la relevancia de la vitronectina en la biología tumoral del neuroblastoma y sugieren su potencial como futura diana terapéutica", afirma.

El objetivo de los investigadores es proporcionar un nuevo punto de vista sobre el cáncer y ofrecer una plataforma integrada que pueda ser usada como referencia para investigaciones actuales y futuras, así como abrir nuevas vías para caracterizar mejor esta enfermedad y desarrollar nuevos tratamientos.

En el caso del neuroblastoma, los esfuerzos se centrarán en encontrar terapias personalizadas y menos agresivas para los niños, según las fuentes.

Los resultados de esta investigación, financiada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Oncología (iberonc), están integrados en un trabajo más amplio para el estudio, clasificación y reprogramación el microambiente tumoral.

En la elaboración del estudio, publicado en la revista internacional 'BMC Cancer', También han participado Samuel Navarro y Rebeca Burgos (Incliva y Ciberonc), Inmaculada Noguera (Servicio de soporte central para Investigación Experimental-SCSIE de la Universitat de València) y Adela Cañete (Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital La Fe de València). EFE