Virólogo no ve razón médica motivada para parar las vacunas de AstraZeneca

El microbiólogo y virólogo Xavier Abad, jefe de la Unidad de Bicontención y Laboratorios del Instituto de Investigación y Tecnologías Agraoalimentarias (IRTA), no ve razones médicas "motivadas" para suspender temporal y cautelarmente la administración de las vacunas de AstraZeneca.

El virólogo ha escrito en su perfil de twitter: "No veo suficientes razones médicas motivadas para este parón, con la información disponible. Puede que haya más, no conocidas. Y por contra sí veo potenciales excusas por no cumplir calendarios imposibles. Ni el 70 %, ni el 50 %, ni el 30 %", en alusión al porcentaje de población vacunada este verano.

Según el experto, "si miramos en sciencemediacentre.org podemos leer que la información disponible públicamente sobre la vacuna de AstraZeneca enumera un total de 35 casos de trombocitopenia notificados en 'tarjetas amarillas' en el Reino Unido hasta el 8 de marzo de 2021".

Abad considera que "esta es una proporción muy pequeña de los informes de 'tarjetas amarillas' que suman más de 54.000 en el contexto de casi 10 millones de vacunas administradas. Para la vacuna Pfizer hay un total de 22 informes de trombocitopenia de 33.000 informes y más de 10 millones de dosis de vacunación".

"Está claro -añade- que la proporción de notificaciones de este trastorno hemorrágico no es diferente en las dos vacunas".

Según el virólogo catalán, "por tanto la diferencia no estaría en la cantidad sino en la calidad. Pero creo que se equivocan, francamente, en mi humilde opinión".

Xavier Abad recuerda que "no hay ningún medicamento, tratamiento o vacuna que sea 100 % segura; puede ser muy segura, extremadamente segura, pero no infinitamente segura. Y cuando el riesgo tiene una probabilidad de 1/100.000 y el otro es de 1/100 o 1/50, para mí no hay discusión posible".