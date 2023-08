VÍDEO: Rafael del Amo dimite como responsable del fútbol femenino en la RFEF

MADRID, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafael del Amo, ha presentado este viernes su dimisión como presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), argumentando que no puede estar en un proyecto en el que no cree".

"He presentado mi dimisión después de ver que Luis Rubiales sigue encabezando la Federación. He sido el único presidente que se lo ha dicho mirándole a la cara. Yo creí en un proyecto femenino que no había y él apostó por ello, con 27 millones de euros, estoy súper agradecido. Pero creo, sobre todo por lo que pasó en el palco, que es inaceptable", anunció Del Amo en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

El directivo defendió que su gesto en el palco agarrándose sus genitales "no" le vale. "Le he dicho: 'tengo que ser sincero contigo, creo que no puedes estar aquí de presidente'", reveló tajante.

"Le tengo que agradecer, le respeto lo que haga, pero yo no puedo estar en un proyecto que no creo, eso está claro. Todos ayer pensábamos que hoy iba a dimitir", agregó Del Amo, que cree que el fútbol femenino sale "fortalecido". "Hace cuatro días éramos cuatro gatos y con esta situación y con todo esto que se hable, para mí es importante que se hable del femenino, es muy importante porque se va a crecer más", dijo.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/deportes/794180/1/amo-dimite-responsable-futbol-femenino-rfef

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06