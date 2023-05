VÍDEO: Orlando Leite, embajador de Brasil en España: "Sería mejor un poco más de coordinación en el 'caso Vinícius'"

"Este tema para Vinícius tiene una sensibilidad más grande", destaca el embajador en una entrevista

El embajador de Brasil en España, Orlando Leite Ribeiro, ha afirmado durante una entrevista para Europa Press que "todos" los organismos "están involucrados en el combate a la discriminación en el fútbol", pero puntualizando que "sería mejor si fuera posible un poco más de coordinación" tras los insultos al delantero madridista Vinícius Jr. en el Estadio de Mestalla.

"La reunión con el presidente de LaLiga fue importante para conocer cuáles son las limitaciones y lo que sí puede hacer para combatir este problema", ha dicho sobre su encuentro con Javier Tebas. Igualmente se reunió con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y con la Fiscalía. "Antes ya me había reunido también con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la Policía Nacional porque, desafortunadamente, este tema de Vinícius no es un tema nuevo", ha lamentado.

"Todos están involucrados en el combate a la discriminación en el fútbol. Pero creo que tal vez sería mejor si fuera posible un poco más de coordinación. Yo tuve alguna dificultad para comprenderexactamente qué es lo que se puede hacer para combatir efectivamente el racismo y, sobre todo, castigar a los que han cometido este delito", ha asegurado Leite sobre los incidentes del pasado 21 de mayo en Mestalla.

Pese a todo, el embajador "no" teme que se banalice la lucha contra el racismo a causa de las rencillas entre LaLiga y la RFEF. "Los dos toman muy en serio este tema. Están los dos involucrados en acciones para combatir el problema del racismo", ha aseverado, describiendo como "una oportunidad" para "demostrar la preocupación" de su Gobierno "en que este tema no se siga repitiendo".

"No es la primera vez que he estado con algunos de ellos para tratar el tema de racismo, pero sí me gustaría que fuera la última. Pero para eso algunas cosas necesitan ocurrir. Y la primera de ellas es que las personas que cometieron estos delitos sean castigadas", ha insistido Leite, confirmando su inminente reunión con el Ministerio de Igualdad.

En este sentido, el embajador ya ha solicitado otra reunión con Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, y también se reunirá con Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. "Estamos todos involucrados en la misma tarea, que es combatir el racismo en el fútbol", ha reiterado. "Creo que esto no va a caer en el olvido porque, si nada pasa, desafortunadamente esto no será el último episodio", ha indicado.

"El tema del racismo continuará en los medios de comunicación hasta que se consiga una manera de combatirlo. Y creo que la manera más segura es que la gente comprenda que son delitos y que esos delitos sean castigados", ha recalcado. Aunque Leite no ha hablado directamente con Vinícius, ha precisado que "hay que comprender muy bien su situación".

"ESTE TEMA PARA VINÍCIUS TIENE UNA SENSIBILIDAD MÁS GRANDE"

Respecto a los insultos de Mestalla al jugador madridista, Leite ha subrayado que "no fue la primera vez", sino que "fue la octava vez". "Es algo que viene ocurriendo con frecuencia. Entonces, es un tema que para él tiene una sensibilidad más grande y para nosotros obviamente también eso es inaceptable", ha sentenciado el embajador.

"Yo he recibido mensajes de algunos brasileños que han pasado por situaciones parecidas en España y que, como no son jugadores famosos, no salen en la prensa", ha lamentado. "Lo que ocurrió el domingo pasado fue muy triste, pero puede ser un punto de inflexión en el tratamiento de este tema porque la reacción en España, en Brasil y en el resto del mundo fue muy fuerte", ha matizado.

"Racismo hay en todos lados. Hay en España, hay en Brasil, hay en todos lados. Lo que es distinto es la forma de combatirlo. Y cuando uno tiene los instrumentos para combatirlo, no le importa si es una persona famosa o no, se va a combatir. Y en esos casos yo creo que la situación es un poco más manejable", ha señalado.

"En los momentos que se siguieron a todo lo que pasó en Valencia, las declaraciones de Rubiales, sobre el hecho de que esto es un problema que tenemos que enfrentar, fueron muy positivas", ha elogiado al presidente de la RFEF. "Para enfrentar un problema, lo primero que hay que hacer es reconocer la existencia", ha recordado el embajador.

"La reunión con Rubiales fue muy importante para que yo pudiera comprender cuáles son las limitaciones de la actuación de la Federación para castigar a los clubes y a las personas que cometen estos delitos", ha explicado Leite, confirmando que en su país la potestad directamente es de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB).

"Esta clase de delitos en Brasil son decididos normalmente en la Justicia común penal. No hay matices en Brasil, en este caso. Si alguien hace una injuria racial, no se va a discutir si su intención era hacer una injuria racial o si lo hizo para desestabilizar a un jugador. Simplemente lo tratamos como una injuria racial", ha explicado.

En este aspecto, Leite ha alabado la "evolución muy positiva en los últimos años con este tema" en Brasil. "Ahora tenemos un Ministerio de Igualdad Racial que tiene una ministra, Anielle Franco, con una personalidad muy fuerte y es reconocida por sus posicionamientos en el área de igualdad racial", ha agregado, con vistas también a su próxima reunión con el Ministerio de Igualdad español.

"IRENE MONTERO SERÁ UNA PERSONA CLAVE" EN LA LUCHA ANTIRRACISTA

"Creo que Irene Montero será una persona clave para darme una idea de cómo este tema va a evolucionar en la sociedad española", ha analizado, para luego atajar el alcance mediático. "Una cosa que ya he mencionado a los medios de comunicación aquí, y creo que es muy importante, es que España no es un país de racistas. Sí hay casos puntuales, pero lo que importa ahí tal vez no sea la realidad, sino la percepción de la realidad. Y cuando hay un grupo muy pequeño de gente que hace ese tipo de cosas, eso puede ser una mala mancha en el país", ha expresado.

De igual modo, opinó sobre la mejoría en la sensibilidad de la prensa española en el problema del racismo. "Sobre todo a partir del domingo pasado. Antes no tenía esa sensación. Yo recibía los reportes de casos de racismo en el fútbol español por la prensa brasileña", ha repetido. "Así que es una tarea pendiente para todos", ha vaticinado.

"Lo que ustedes pueden hacer es no olvidar este caso, porque esto no se va a resolver en una semana. Y si esto sale de los medios de comunicación, se les va a olvidar y en dos meses tendremos otro caso. Y ahí ya será más grave. Aunque hayan conseguido identificar a la persona que ha cometido el delito, aún tendremos algunas semanas antes de que haya una solución", ha alertado el embajador.

"Puede que en España este tema salga de las primeras páginas de los medios de comunicación. Pero yo dudo que eso vaya a ocurrir en Brasil mientras no haya sensación de que se ha hecho justicia", ha comentado con cautela. "A nosotros ya nos pareció que el tema del muñeco fue muy grave. En términos de simbolismo, muy grave", ha aludido al pelele enorme de Vinícius que apareció ahorcado a principios de este mismo año.

"Fue cuando yo fui por primera vez al MAUEC y a la Policía Nacional para pedirles que el Gobierno español hiciera algo para que eso no se repitiera. Y tuvimos ahora este otro caso de Vinícius. Así que, la respuesta es que tendremos que tener alguna clase de castigo. Si no, la gente que suele hacer esta clase de cosas lo va a volver a hacer", ha concluido el embajador de Brasil en España.

